馬鞍山業主持貨3年齊跳船 海景精裝三房轉手輸14%(有相睇)｜二手蝕讓

近期節日氣氛濃厚，交投步伐放緩，馬鞍山區本月暫錄約62宗二手成交，按月跌約三成，兩高峰期入市業主止蝕離場，揸3年損失逾百萬。 世紀21奇豐物業新港城中心區域經理莊瑞生表示，馬鞍山聽濤雅苑最新成交單位為2座中層B室，實用面積788方呎，三房套間隔，座向西北望海景。單位放盤2個月，叫價1,000萬元，獲買家以926.8萬元承接，減幅約73萬元或7.3%，實用面積呎價11,761元。 ⇊單位直擊｜馬鞍山聽濤雅苑 2 座中層 B 室⇊

遲賣半年跌 40 萬 據了解，原業主於2021年11月以1,080萬元購入上址，持貨3年至今易手，帳面虧蝕153.2萬元，單位期內跌14%。 資料顯示，對落數層單位實用面積及間隔相若，於今年5月以968萬元成交，說明同類單位時隔半年貶值月41.2萬元或4%。

天宇海本月錄 3 宗 三房貶值 135 萬沽 中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，天宇海本月錄得約３宗成交，屋苑最新錄6B座中層C室，單位實用面積751方呎，三房連套房間隔，叫價約880萬元，日前議價後以865萬元易手，實用平均呎價11,518元。 胡耀祖指，新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。據悉，原業主於2021年以1,000萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面蝕讓約135萬元離場，單位期內貶值13.5%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)