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地產
2024-11-26 10:00:00

馬鞍山業主連環「出血」掟貨 半新樓劈價近三成沽帳蝕5球｜二手市況

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馬鞍山業主連環「出血」掟貨 半新樓劈價近三成沽帳蝕5球｜二手市況

馬鞍山業主連環「出血」掟貨 半新樓劈價近三成沽帳蝕5球｜二手市況

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二手成交回勇，惟樓價未見太大起色，部分業主大幅減價甚至蝕讓吸引買家入市。馬鞍山區新近連錄兩宗劈價蝕讓個案，業主帳面慘輸超過400萬元離場。

雲海三房6年跌價40%

世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，雲海榕海臺2座中層C室，實用面積約598方呎，三房兩廳間隔，坐向東南望樓景。單位放盤近1年，當時叫價1,050萬元，最後累減299.2萬元或約28.5%，至750.8萬元沽出，呎價約12,555元。

據了解，原業主於2018年作價1,249萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損498.2萬元，物業期內跌價近40%。資料顯示，雲海位於馬鞍山耀沙路9號，2019年入伙，樓齡約5年，共有2期，涉及74座，提供420個單位。

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即睇馬鞍山迎海放盤 (House730)

迎海．星灣御四房7年蒸發近427

中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志指，迎海本月暫錄12宗交投，最新錄得3期迎海．星灣御16座中層A室，實用面積約1,379方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，望海景。最初開價2,088萬元放售，減價238萬元或約11.4%，至1,850萬元易手，呎價約13,416元。

徐可志透露，新買家為換樓客，見單位質素高，少有放盤，價錢合理，即購入單位自用。據了解，原業主於2017年以約2,276.7萬元買入單位，持貨約7年，現轉手帳面蝕426.7萬元，物業期內貶值約18.7%

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