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地產
2024-12-16 07:30:00

馬鞍山業主齊「跳船」止蝕 半新盤6年輸320萬沽 新港城三房年半貶值一成｜二手市況

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馬鞍山業主齊「跳船」止蝕 半新盤6年輸320萬沽 新港城三房年半貶值一成｜二手市況

馬鞍山業主齊「跳船」止蝕 半新盤6年輸320萬沽 新港城三房年半貶值一成｜二手市況

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二手交投氣氛淡靜，馬鞍山私樓業主趕年底前賣樓「跳船」止蝕。市場消息指，半新樓迎海3期迎海．星灣御一個高層單位劈價112萬元後，以1,088萬元易手，持貨約6年帳面輸320萬元或近23%

據悉，迎海．星灣御16座高層G室，實用面積約783方呎，早前開價1,200萬元放售，最後以1,088萬元售出，累減112萬元或約9.3%，呎價約13,895元。新買家為區內家庭，一直持續睇樓4年，有見樓市回暖，加上屋苑海景放盤向來稀有，故議價後購入單位作自住用途。

原業主於2018年以1,408萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損320萬元，物業期內貶值約22.7%。翻查資料，同座中高層G室，實用面積約811方呎，今年6月以1,000萬元售出，呎價約12,330元，上手業主於2015年以約1,229萬元入市，帳面同告損失229萬元或18.6%

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新港城三房放盤6個月賣653

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，新港城4H座中層1室，實用面積約519方呎，三房兩廳間隔。單位坐向西北，外望樓景。

據了解，單位放盤約6個月，原叫價660萬元，最後減價7萬元或約1.1%，至653萬元易手，呎價約12,582元。原業主於去年2月以728萬元購入單位，持貨約一年多，現轉售帳面蝕75萬元，物業期內跌價約10.3%

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