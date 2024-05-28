近日市場蝕讓成交有所增加，馬鞍山半新樓泓碧亦持續錄損手買賣個案，最新有一房單位5年貶值近200萬元。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新近錄得泓碧19座低層B室成交，單位實用面積271方呎，屬一房一廳設計，座向東面望山景。單位原先叫價480萬元，放盤兩個月獲承接，調整售價至380萬元成交，平均實用面積呎價14,022元。據了解，原業主於2019年8月購入上址，當時作價577萬元，持貨5年至今沽售，帳面損失197萬元，單位期內跌價34%，惟計及使費，實際需蝕約逾210萬元離場。
即睇馬鞍山泓碧放盤(HOUSE730)
馬鞍山泓碧一房380萬沽 5年貶值近兩球 跌幅逾三成｜二手蝕讓
近日市場蝕讓成交有所增加，馬鞍山半新樓泓碧亦持續錄損手買賣個案，最新有一房單位5年貶值近200萬元。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新近錄得泓碧19座低層B室成交，單位實用面積271方呎，屬一房一廳設計，座向東面望山景。單位原先叫價480萬元，放盤兩個月獲承接，調整售價至380萬元成交，平均實用面積呎價14,022元。據了解，原業主於2019年8月購入上址，當時作價577萬元，持貨5年至今沽售，帳面損失197萬元，單位期內跌價34%，惟計及使費，實際需蝕約逾210萬元離場。