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地產
2024-05-28 19:00:00

馬鞍山泓碧一房380萬沽 5年貶值近兩球 跌幅逾三成｜二手蝕讓

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馬鞍山半新樓泓碧一房山景戶，以蝕讓價380萬元易手，樓價5年間跌近200萬元。

馬鞍山半新樓泓碧一房山景戶，以蝕讓價380萬元易手，樓價5年間跌近200萬元。

近日市場蝕讓成交有所增加，馬鞍山半新樓泓碧亦持續錄損手買賣個案，最新有一房單位5年貶值近200萬元。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新近錄得泓碧19座低層B室成交，單位實用面積271方呎，屬一房一廳設計，座向東面望山景。單位原先叫價480萬元，放盤兩個月獲承接，調整售價至380萬元成交，平均實用面積呎價14,022元。據了解，原業主於20198月購入上址，當時作價577萬元，持貨5年至今沽售，帳面損失197萬元，單位期內跌價34%，惟計及使費，實際需蝕約逾210萬元離場。
即睇馬鞍山泓碧放盤(HOUSE730)

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