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地產
2024-08-14 12:00:00

馬鞍山海典灣三房海景戶 22年升值逾667萬｜二手樓成交

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馬鞍山海典灣三房海景戶業主持貨22年，近日沽出單位，帳面大賺逾667萬元。

馬鞍山海典灣三房海景戶業主持貨22年，近日沽出單位，帳面大賺逾667萬元。

馬鞍山海典灣近日錄得一宗大賺成交個案。世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，該行新近錄得馬鞍山海典灣成交，海典灣間隔以四正實用見稱，近期吸引買家睇樓入市，屋苑最新錄2座低層C室成交，單位實用面積783方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北望海景。單位放盤已2年，原本開價1,000萬元放售，近日獲買家以980萬元承接，平均實用面積呎價12,516元。據了解，原業主於20024月購入上址，當時作價312.5萬元，持貨22年至今轉售，帳面大幅獲利667.5萬元，期內升值約2.2倍。
即睇馬鞍山海典灣放盤(HOUSE730)

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