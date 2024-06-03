馬鞍山海典灣現低價成交 兩房失守6球沽【附區內成交】｜二手市況

二手市況回軟，個別屋苑出現低價成交個案，馬鞍山海典灣最新有兩房單位以593萬元沽出，失守「6球」水平，見同類戶近1年新低價。

市場消息指，海典灣3座低層G室，實用面積約491方呎，兩房間隔。據悉，原叫價670萬元，及後下調至610萬元，最終累減77萬元或約11.5%，以593萬元沽出，呎價約12,077元，售價為同類戶近1年低價。

參考同座低層G室，實用面積及間隔相若，去年1月以660萬元成交，呎價約13,442元；而同類戶型對上一宗成交為6座高層D室，實用面積同約491方呎，上月以680萬元售出，呎價約13,849元。