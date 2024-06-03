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地產
2024-06-03 07:45:08

馬鞍山海典灣現低價成交 兩房失守6球沽【附區內成交】｜二手市況

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馬鞍山海典灣現低價成交 兩房失守6球沽【附區內成交】｜二手市況

馬鞍山海典灣現低價成交 兩房失守6球沽【附區內成交】｜二手市況

二手市況回軟，個別屋苑出現低價成交個案，馬鞍山海典灣最新有兩房單位以593萬元沽出，失守「6球」水平，見同類戶近1年新低價。

市場消息指，海典灣3座低層G室，實用面積約491方呎，兩房間隔。據悉，原叫價670萬元，及後下調至610萬元，最終累減77萬元或約11.5%，以593萬元沽出，呎價約12,077元，售價為同類戶近1年低價。

參考同座低層G室，實用面積及間隔相若，去年1月以660萬元成交，呎價約13,442元；而同類戶型對上一宗成交為6座高層D室，實用面積同約491方呎，上月以680萬元售出，呎價約13,849元。

嘉華星濤灣兩房減價近半成轉手

至於區內屋苑兩房單位二手成交，享有海景的嘉華星濤灣錄得一宗減價交易。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，單位為1座中層F室，實用面積約493方呎，兩房兩廳間隔，坐向東南，望山景。原叫價670萬元，放盤半年終以639萬元沽出，減價31萬元或約4.6%，呎價約12,961元。

據了解，原業主於2004年以213萬購入單位，持貨約20年，現沽售帳面獲利426萬元，物業期內升值約2倍。

馬鞍山海典灣現低價成交 兩房失守6球沽【附區內成交】｜二手市況

海典灣最新有兩房成交價失守「6球」水平，見同類戶近1年新低。(資料圖片)

迎海中層兩房10年升值三成

另外，世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌表示，迎海．星灣御21座中層C室，實用面積約510方呎，屬兩房兩廳間隔，坐向西南，享園景。原叫價740萬元，最後減價12萬元或約1.6%，至728萬元易主，呎價約14,275元。

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據了解，原業主於2014年購入上址，當時作價561萬元，持貨約10年，現沽售帳面賺167萬元，物業期內升值約30%

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迎海．星灣御兩房減價12萬元或約1.6%易主。(資料圖片)

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