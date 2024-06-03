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地產
2024-06-03 12:40:00

馬鞍山海典灣高層兩房640萬沽 9年升值50萬｜二手樓成交

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馬鞍山海典灣兩房獲承接，640萬元易主，9年升值約50萬元。

馬鞍山海典灣兩房獲承接，640萬元易主，9年升值約50萬元。

馬鞍山海典灣兩房獲承接。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，樓市正步入正常期，交投平穩發展，海典灣最新錄1座高層F室易手，單位建築面積625方呎，實用面積468方呎，採兩房間隔，外望內園及山景。單位原先叫價約680萬元，日前減價40萬元，以640萬元易手，實用平均呎價13,675元。據了解，新買家為用家，睇中單位價錢合理，而且間隔合用便入市；原業主則於2015年以590萬元購入上址，持貨約9年轉手，帳面獲利約50萬元離場，期內升值約8.5%
即睇馬鞍山海典灣放盤(HOUSE730)

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