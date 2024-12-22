馬鞍山現業主劈價沽貨潮 最勁大減2球 三房539萬成交｜二手市況

年底臨近，本港樓市進入交投淡季，加上本港樓價跌浪未止，部分業主叫價取態明顯軟化，願意面對現實大幅劈價沽貨。馬鞍山近日有3個屋苑出現減價成交，其中新港城一個三房單位放盤約一年半，最終大幅劈價超過200萬元成功甩手，以539萬元成交。

新港城三房呎售 1.1 萬

世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新港城C座低層01室，實用面積約490方呎，三房間隔。單位坐向西北，外望園景，放盤一年半，原叫價740萬，最後累劈201萬元或約27.2%，以539萬元沽出，呎價約11,000元。