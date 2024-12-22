馬鞍山現業主劈價沽貨潮 最勁大減2球 三房539萬成交｜二手市況

年底臨近，本港樓市進入交投淡季，加上本港樓價跌浪未止，部分業主叫價取態明顯軟化，願意面對現實大幅劈價沽貨。馬鞍山近日有3個屋苑出現減價成交，其中新港城一個三房單位放盤約一年半，最終大幅劈價超過200萬元成功甩手，以539萬元成交。
新港城三房呎售1.1萬
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新港城C座低層01室，實用面積約490方呎，三房間隔。單位坐向西北，外望園景，放盤一年半，原叫價740萬，最後累劈201萬元或約27.2%，以539萬元沽出，呎價約11,000元。
據了解，原業主於2004年以158.5萬元購入單位，持貨約20年，現轉售帳面仍獲利380.5萬元，單位期內升值約2.4倍。
迎海三房放盤9個月減141萬沽
張翠珊指，區內另一屋苑迎海3座中層D室，實用面積約797方呎，屬三房套間隔。單位坐向西南，享海景，放盤9個月，原叫價1,200萬元，最終減價141萬元或約11.8%，至1,059萬元易手，呎價約13,287元。
據了解，原業主於2016年以1,000萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面賺59萬元，單位期內升值約5.9%。
雅濤居三房套870萬獲用家承接
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖稱，雅濤居1座高層A室，實用面積約779方呎，三房連套房間隔。原叫價約960萬元，日前議價後以870萬元易手，呎價約11,168元。
胡耀祖透露，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。據悉，原業主於2012年以638萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約232萬元，單位期內升值約36.4%。