馬鞍山迎海交投旺 兩房放盤近兩年終甩手 5年帳輸154萬｜二手市況

據了解，原業主於2020年以822萬元購入上址，持貨約5年，現轉售帳面蝕154萬元，單位期內跌價約18.7%。

世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，迎海第4期迎海．駿岸第8座中層D室，實用面積約496方呎，兩房兩廳間隔，坐向北面望園景。單位放盤1年9個月，原叫價680萬元，累減12萬元，以668萬元沽出，呎價約13,468元。

胡耀祖透露，新買家為用家，見單位位置方便，高層開揚，價錢合理，即入市單位自用。據悉，原業主於2012年以610萬元購入單位，持貨約13年，是次轉售帳面獲利約40萬元，單位期內升值約6.6%。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，迎海1期第3座高層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔。原開價約710萬元，日前議價後減價60萬元，以650萬元易手，呎價約13,742元。

高層一房 11 年升值僅 5%

世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓稱，迎海2期迎海．星灣高層C室，實用面積約521方呎，一房間隔，坐向西南望園景。單位放盤1個月，原叫價640萬元，最後減價30萬元，至610萬元成交，呎價約11,708元。