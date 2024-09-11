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地產
2024-09-11 07:30:10

馬鞍山迎海兩房業主狠劈165萬掟貨 樓價10年原地踏步｜二手市況

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馬鞍山迎海兩房業主狠劈165萬掟貨 樓價10年原地踏步｜二手市況

馬鞍山迎海兩房業主狠劈165萬掟貨 樓價10年原地踏步｜二手市況

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二手樓價跌勢持續，馬鞍山迎海兩房樓價更重返10年前水平，最新有業主大劈價165萬元沽貨離場，帳面升值不足3%，接近平手。

世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，迎海．星灣御23座高層D室，實用面積約498方呎，屬兩房兩廳間隔，坐向東南，享山景。單位放盤半年，原叫價830萬元，最後減價165萬元或近20%，至665萬元易手，呎價約13,353元。

據了解，原業主於2014年購入上址，當時作價648萬元，持貨約10年，現轉售帳面賺17萬元，物業期內升值約2.6%

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低層兩房620萬易手

世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣指，迎海．星灣御25座低層C室，實用面積約511方呎，同屬兩房兩廳間隔，坐向東面，外望山景。單位放盤5個月，原叫價670萬元，最終減價50萬元或約7.5%，至620萬元獲承接，呎價約12,133元。

據悉，原業主同於2014年購入單位，當時作價612萬元，持貨約10年，現沽出帳面獲利8萬元，物業期內升值僅約1.3%

三房套入市3年多帳輸128萬

若然屬近年入市的業主，如今沽貨難免大幅蝕走。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，迎海．星灣21座中層A室，實用面積約798方呎，屬三房一套兩廳間隔，坐向東北，享海星灣海景。單位放盤兩星期，原叫價1,350萬元，最後減價40萬元或近3%，至1,310萬元沽出，呎價約16,416元。

據了解，原業主於2021年3月購入單位，當時作價1,438萬元，持貨3年多沽售，帳面損失128萬元，物業期內跌價近9%。

即睇馬鞍山迎海放盤 (House730)

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