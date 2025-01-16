馬鞍山迎海業主掟貨止蝕 兩房呎價跌穿1萬 造價重返11年前｜二手市況

樓價走勢繼續尋底，二手市場續湧現業主蝕讓賣樓個案，其中馬鞍山迎海最新一宗兩房成交呎價更跌穿1萬元關口，原業主持貨11年帳面仍要蝕20萬元離場。

市場消息指，迎海2期迎海．星灣19座低層F室，原則一房間隔，實用面積約523方呎，連租約以500萬元易手，呎價約9,560元。據悉，原業主於2014年以520萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面貶值20萬元或約3.8%。

迎海．星灣御一房 10 年蒸發 16%

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，迎海3期迎海．星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，一房連儲物房間隔。單位原叫價約760萬元放售，最後減價32萬元或約4.2%，以728萬元易手，呎價約13,840元。