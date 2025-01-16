馬鞍山迎海業主掟貨止蝕 兩房呎價跌穿1萬 造價重返11年前｜二手市況

樓價走勢繼續尋底，二手市場續湧現業主蝕讓賣樓個案，其中馬鞍山迎海最新一宗兩房成交呎價更跌穿1萬元關口，原業主持貨11年帳面仍要蝕20萬元離場。
市場消息指，迎海2期迎海．星灣19座低層F室，原則一房間隔，實用面積約523方呎，連租約以500萬元易手，呎價約9,560元。據悉，原業主於2014年以520萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面貶值20萬元或約3.8%。
迎海．星灣御一房10年蒸發16%
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，迎海3期迎海．星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，一房連儲物房間隔。單位原叫價約760萬元放售，最後減價32萬元或約4.2%，以728萬元易手，呎價約13,840元。
胡耀祖透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。據悉，原業主於2015年以869萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面虧損141萬元，單位期內跌價約16.2%。
1期三房7年蝕262萬
世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓指，迎海1期5座低層D室，實用面積約798方呎，屬三房兩廳間隔。單位坐向西南，享海景，放盤5個月，原叫價1,180萬元，最終減價152萬元或約12.9%，以1,028萬元沽出，呎價約12,882元。
據了解，原業主於2018年以1,290萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失262萬元，單位期內蒸發約20.3%。
資料顯示，迎海位於馬鞍山烏溪沙路8號，2013年入伙，分5期發展，共有21座，提供3,535個單位。