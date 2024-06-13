二手樓蝕讓成交持續下，當中不乏持貨期短的業主寧損手沽貨，止蝕退場。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海剛錄2期迎海‧星灣18座低層D室成交，單位實用面積496方呎，屬兩房連儲物房間隔，日前獲用家議價後，以643萬元易手，實用平均呎價12,964元。據了解，原業主於2020年以774萬元購入上址單位，持貨約4年便轉手，現帳面虧蝕約131萬元，單位期內貶值約16.9%，惟連同使費計算，料實際損手約逾160萬元離場。
即睇馬鞍山迎海‧星灣放盤(HOUSE730)
馬鞍山迎海‧星灣兩房業主4年前774萬入市 現貶值131萬沽｜二手蝕讓
二手樓蝕讓成交持續下，當中不乏持貨期短的業主寧損手沽貨，止蝕退場。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海剛錄2期迎海‧星灣18座低層D室成交，單位實用面積496方呎，屬兩房連儲物房間隔，日前獲用家議價後，以643萬元易手，實用平均呎價12,964元。據了解，原業主於2020年以774萬元購入上址單位，持貨約4年便轉手，現帳面虧蝕約131萬元，單位期內貶值約16.9%，惟連同使費計算，料實際損手約逾160萬元離場。