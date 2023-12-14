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地產
2023-12-14 11:54:25

馬鞍山錦英苑綠表三房升值逾3球 上水彩蒲苑已補價兩房帳升192萬｜居屋市況

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馬鞍山居屋錦英苑剛錄本月首宗買賣。

馬鞍山居屋錦英苑剛錄本月首宗買賣。

錦英苑本月開齋 綠表三房32年升343

二手私樓蝕讓成風，居屋單位則不乏獲利成交，個別更賺幅甚豐。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄近20宗成交，居屋錦英苑剛錄本月首宗買賣，單位為G座中層07室，建築面積827方呎，實用面積645方呎，採三房間隔，日前議價後獲以居二市場價410萬元易手，實用平均呎價6,357元。據悉，原業主早於1991年以66.6萬元購入單位，長情持貨32年，現轉手帳面獲利約343.4萬元，單位期內升值約逾5倍。

上水居屋彩蒲苑本月暫錄約2宗成交。

上水居屋彩蒲苑本月暫錄約2宗成交。

上車客自由價310萬購彩蒲苑兩房

另外，上水居屋彩蒲苑一伙兩房單位，近日於自由市場沽出，原業主亦有不俗賺幅。中原地產粉嶺中心分行經理蔡堅濤表示，近期入市氣氛有改善，彩蒲苑本月錄約2宗成交，屋苑最新錄得B座中層13室易手，單位建築面積483方呎，實用面積363方呎，屬兩房間隔。單位原開價約350萬元，議價後以自由市場價310萬元獲承接，實用平均呎價8,540元。

蔡堅濤指，新買家為上車客，睇中屋苑交通方便，單位價錢合理，兼且少有放盤，遂購入單位自用。據了解，原業主於2009年以118萬元購入單位，持貨約14年，是次沽出獲利約192萬元離場，單位期間升值約163%

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