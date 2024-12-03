高位買「見紅」走！ONE HOMANTIN蝕44%歷來最傷 陳方安生姪仔沽將軍澳兩房輸238萬｜二手市況

減息效應激活樓市購買力，部分在樓價高位入市的業主把握時機沽貨止蝕，令近期二手市場不乏大額蝕讓個案。其中何文田ONE HOMANTIN一個三房單位最新以1,500萬元連車位售出，與原業主5年前買入價相比，帳面勁蝕1,166.7萬元或近44%離場，均屬屋苑歷來損手金額及幅度最大買賣。

市場消息指，ONE HOMANTIN 7座高層A室，實用面積約795方呎，三房間隔。今年6月推出市場放售，連一個車位開價2,000萬元，惟一個月後已降價至1,700萬元，最終以1,500萬元售出，累減500萬元或25%，呎價約18,868元。