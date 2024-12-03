高位買「見紅」走！ONE HOMANTIN蝕44%歷來最傷 陳方安生姪仔沽將軍澳兩房輸238萬｜二手市況

減息效應激活樓市購買力，部分在樓價高位入市的業主把握時機沽貨止蝕，令近期二手市場不乏大額蝕讓個案。其中何文田ONE HOMANTIN一個三房單位最新以1,500萬元連車位售出，與原業主5年前買入價相比，帳面勁蝕1,166.7萬元或近44%離場，均屬屋苑歷來損手金額及幅度最大買賣。
市場消息指，ONE HOMANTIN 7座高層A室，實用面積約795方呎，三房間隔。今年6月推出市場放售，連一個車位開價2,000萬元，惟一個月後已降價至1,700萬元，最終以1,500萬元售出，累減500萬元或25%，呎價約18,868元。
據悉，原業主於2019年以2,336.7萬元一手購入單位，同月再斥330萬元購入一個車位，即合共斥資2,666.7萬元，持貨約5年，現轉售帳面慘輸1,166.7萬元或約43.8%，成為屋苑首宗帳面虧損過千萬元及蝕幅超過40%的二手成交。
藍塘傲鳳凰樓層兩房累減155萬易主
此外，前政務司長陳方安生姪兒方欣浩，最新以895萬元沽出將軍澳藍塘傲一個海景兩房單位，持貨約3年，帳面貶值238萬元或約21%離場。
市場消息透露，藍塘傲7座極高層E室，屬鳳凰樓層戶(即大廈頂樓對落一層)，實用面積約584方呎，兩房間隔，望將軍澳跨灣大橋方向海景。原叫價1,050萬元，最後累減155萬元或約14.8%，至895萬元易手，呎價約15,325元。
據悉，原業主為方欣浩(FANG HSIN HAO ARNOLD)，中英文名與前政務司長陳方安生姪兒相同，料為同一人，於2021年以1,133萬元入市，持貨約3年，現轉售帳面蝕238萬元或約21%離場。
藝里坊．1號一房6年跌價近三成
港島區半新盤、西營盤藝里坊．1號亦爆出大額蝕讓交投，單位為中層D室，實用面積約259方呎，一房間隔，以548萬元沽出，呎價約21,158元。
據悉，原業主於2018年以778.72萬元一手買入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失230.72萬元，物業期內跌價約29.6%。