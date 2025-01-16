高力：今年樓價上半年料保持平穩 寫字樓租金再跌9%

高力發布《2025年市場展望》報告指出，2024年營商環境疲弱，導致寫字樓和工業租賃市場需求下降。儘管9月展開的減息周期輕微提振投資情緒，需求由銀主盤和用家帶動，但鑒於美國新任政府上台帶來的不確定因素，市況復甦或減息的步伐仍有極大不確定性。展望未來，預計整體物業市場將面對若干挑戰，包括甲級寫字樓租金下跌和零售行業走向兩極化。然而，在教育相關版塊(包括本地大專院校和海外學校)所發掘到的新機遇，正推動寫字樓和零售商舖的需求。 高力香港研究部主管及零售顧問咨詢李婉茵表示，一般住宅物業方面，儘管2024年已減息合共100個基點，不確定因素包括2025年的息率走勢仍然存在。加上全球經濟不明朗及銀行按揭批核申請較為謹慎，在一手住宅供應持續高企，已落成或施工中的單位數目逾10萬個的情況下，預料樓價在2025年上半年將保持平穩。

寫字樓空置率達16.8%創新高 2024年寫字樓整體租賃需求保持平穩，錄得按年淨吸納量為45萬方呎。2024年甲級寫字樓新租賃交易以4,000方呎(淨樓面面積)以下的小型物業為主，反映企業對擴大辦公空間仍持謹慎態度。 截至2024年底，整體甲級寫字樓租金為每平方呎48.7元，按季下跌1.8%，按年下跌7.9%），為自2019年第二季以來連續23季下降，亦較2019年第一季創下78.7港元的寫字樓租金歷史新高下降接近40%。空置率繼續創下新高，於2024年底達16.8%，總空置面積為1,390萬方呎。 高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，由於出現大量的新增供應，預計2025年仍會是租戶導向的市場。鑒於企業對擴大辦公空間仍持謹慎態度，預計寫字樓租賃市場將由續約活動為主導。由於2025年新增甲廈供應將逾350萬方呎，預料2025年整體甲級寫字樓租金將會再下調約9%，全港的甲廈空置率將上升1.5個百分點。 今年新增470萬呎零售供應 上季隨著不同品牌繼續搬遷或擴張到黃金地段，一線街舖租金持續展現韌性，租金按年錄得3.1%升幅。四大核心區的商舖空置率有所改善，整體按季下跌0.8%，反映零售環境向好。 李婉茵表示，預計2025年全年，在旅遊業持續復甦的推動下，黃金核心區將有穩定表現。今年將有大量新增供應湧入市場，總計470萬方呎，是過去20年來的最高紀錄。備受矚目的發展項目包括位於赤鱲角的11 SKIES和位於啟德的啟德體育園。由於旅客的喜好不斷變化，建議零售商以文化和體驗式為優先考慮，以增加人流。