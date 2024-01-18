高力：今年甲廈租金恐至少跌2% 一線街舖租金持續上升｜樓市走勢

投資管理公司高力今日（18日）發表《2024年市場展望》，該行香港研究部主管李婉茵表示，去年房地產市場喜憂參半，今年下半年起或出現更顯著復甦，其中甲級寫字樓租金去年下滑6.5%，預計今年維持跌勢最少跌2%；一線街舖租金則將保持升勢，錄得最高10%增長，工業租金或趨穩定發展。

去年第四季甲廈空置率刷新歷史新高 具體而言，高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，去年企業以節省成本為優先，整體甲級寫字樓租金於第四季按年下跌6.5%至呎租52.9元，核心商業區（中環或金鐘）租金則大幅調降至呎租93.1港元，按年下跌8.2%。由於去年第四季新供應量大增，且預租率低，去年淨吸納量錄得達負97.6萬方呎，空置率為15.9%，創有記錄以來新高，按季上升1個百分點。 顏慧萍續指，今年上半年疲弱的租賃趨勢仍會維持，租戶普遍持觀望態度。甲級寫字樓需求會以科技、媒體和電信及保險業為主導，預計今年租金仍然有下行壓力，會最少下調2%。

三類商鋪租賃趨緩 兩行業推動工業物業需求 街鋪方面，該行香港商舖服務主管吳凱寧稱，由於旅遊業逐步復蘇，一線街舖租金於去年第四季升幅達2.2%，按年則升7.5%。餐飲、健身室和運動休閒服飾行業的業務仍然強勁，普遍希望能搬遷或擴張到黃金地段。另一方面，由於中國內地遊客的購買力低於市場預期，珠寶、化妝品和藥房等行業的租賃勢頭在第四季趨緩。該行預測一線街舖租金在 2024 年最多可上漲10%，整體表現優於民生區零售板塊。 至於工業市場，一般工業物業租金表現平穩，全年增長1.4%。不過，去年第三方物流供應商（3PL）租賃的腳步趨緩，倉庫租金按年下降1.1%。高力香港工業物業服務主管陳彪指，去年租賃市場由續約行為主導，租戶採取觀望態度，但市場對新能源車輛和保健食品製造業的樂觀情緒推動了整體工業物業需求，因此對今年的展望偏向樂觀，一般工業和倉庫物業的租金將趨於平穩。