高力：寫字樓租金跌勢未止 料今年最差再插10% 空置率將進一步上升

至於零售市場主要由較小型零售商舖和體驗式服務租賃主導，帶動一線街舖租金按年上升2.6%。因物流需求減弱，預計今年租金會按年下跌4%。整體投資市場於年初表現審慎，但預計教育相關物業的需求將會上升。

高力最新發布《高力市場報告 | 2025年第一季度》，指出由於減息有望，預期今年香港房地產市場雖然充滿挑戰，但亦不乏機遇。甲級寫字樓空置率預計將會上升，租金將再下跌8%至10%。

寫字樓由於企業對擴大辦公空間的意欲有限，2025年第一季甲級寫字樓淨需求稍微下降，以致整體租金按季下跌3%至每方呎47.2元。核心區中環／金鐘的租金按季錄得3.8%跌幅，跌幅較其他子市場大。需求則轉向較小型的辦公空間，按租用樓面面積分類，第一季甲級寫字樓的新租賃中，65%的交易涉及淨樓面面積為4,000方呎以下。第一季錄得吸納量按季為負22萬方呎淨樓面面積，空置率達17.5%，而九龍東的空置面積錄得最顯著增幅。高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，鑑於今年約有300萬方呎的寫字樓進入市場，空置率將進一步上升，預計2025年租金將再下跌8%至10%。

零售商舖儘管2025年首兩個月的零售總額按年下跌7.8%，但一線街舖整體租金按季上升1.3%，按年升2.6%，而中環亦跑贏大市，租金按季升1.9%。高力香港研究部主管及零售顧問咨詢李婉茵稱，預計內地企業今年仍是零售租賃市場的主要驅動力。未來數季，隨著啟德體育園啟用，進一步提振入境旅遊，預料零售市場勢將造好。

另外，工業物業由於潛在的貿易糾紛所帶來的不確定性，物流服務需求仍然疲弱，以致租金按季跌1.7%，按年挫5.7%。高力香港企業客戶服務主管顏慧萍指，潛在貿易糾紛帶來的不確定性持續之際，預計未來數季的租賃仍主要受續約所帶動。而愈來愈多業主採取較靈活的策略，包括減租和提供誘因以吸引或挽留租戶，預計今年租金會按年下跌4%。

酒店物業成交額 逾 28 億佔 整體45%

由於投資者觀望減息的確定性，年初投資市場表現審慎，總成交金額按季下跌36%至63億元。酒店物業佔總成交金額的45%，超過28億元。2025年第一季，寫字樓和工業資產的資本價值分別按季下跌1.1%和1.2%。預期今年全年，寫字樓資本價格將進一步按年下跌5%至10%。高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，未來數季，可見市場出現多個可把握投資機遇的跡象。市場普遍仍對聯儲局今年減息步伐保持樂觀，本地借貸成本可能在年中左右下降，同時銀行會繼續出售經收回的物業，為潛在買家提供機會。

此外，本地教育機構將在下學年大幅擴大招收非本地學生的人數，使投資者對教育領域的興趣和交易增加，包括學生宿舍、學習中心和校舍。

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