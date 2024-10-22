高力：本港甲廈租金年內料跌8% 大額交易第三季達99億 蝕讓及銀主盤佔近半

甲級寫字樓市場繼續面臨挑戰，租金按季下跌2.9%以及由年初至今下跌6.3%，為自2021年以來最顯著的季度跌幅。(資料圖片)

高力最新發布《2024年第三季度市場報告》指出，甲級寫字樓市場繼續面臨挑戰，租金按季下跌2.9%以及由年初至今下跌6.3%，為自2021年以來最顯著的季度跌幅。截至今年九月底，香港整體甲級寫字樓的空置率微升至16.9%，總空置面積近1,400萬方呎(淨樓面面積)。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，預測2024年甲級寫字樓租金將下跌8%，2025年亦將出現類似趨勢。展望未來，隨著2025會有約300萬方呎(淨樓面面積)寫字樓新供應投入市場，預計目前的租戶市場趨勢將於2025年持續。

她續指，考慮到政府在2024年《施政報告》中提到，將透過簡化申請流程，加大力度吸引海內外重點企業在香港設立總部或分部業務，這可能會刺激寫字樓需求，從而推動包括上環、灣仔和銅鑼灣等核心商業區的租賃活動。