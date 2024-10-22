高力：本港甲廈租金年內料跌8% 大額交易第三季達99億 蝕讓及銀主盤佔近半

高力最新發布《2024年第三季度市場報告》指出，甲級寫字樓市場繼續面臨挑戰，租金按季下跌2.9%以及由年初至今下跌6.3%，為自2021年以來最顯著的季度跌幅。截至今年九月底，香港整體甲級寫字樓的空置率微升至16.9%，總空置面積近1,400萬方呎(淨樓面面積)。
高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，預測2024年甲級寫字樓租金將下跌8%，2025年亦將出現類似趨勢。展望未來，隨著2025會有約300萬方呎(淨樓面面積)寫字樓新供應投入市場，預計目前的租戶市場趨勢將於2025年持續。
她續指，考慮到政府在2024年《施政報告》中提到，將透過簡化申請流程，加大力度吸引海內外重點企業在香港設立總部或分部業務，這可能會刺激寫字樓需求，從而推動包括上環、灣仔和銅鑼灣等核心商業區的租賃活動。
大額交易投資按季增長13%
高力表示，在2024年第三季度，香港房地產資本市場展現出韌性，整體大額交易投資額達到99億元，按季增長13%。值得留意的是，在本季度中，蝕讓及銀主盤買賣在這段期間佔大額交易總額的48%，投資者在市場調整期間吸納樓價累計降幅較大的資產。
高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，隨著市場回暖，投資者在收購蝕讓及銀主盤方面的活動增加，第四季度大額交易也將有所上升，預測2024年的大額交易的總成交量將達到350億元。此外，政府於施政報告提及將優化「新資本投資者入境計劃」，容許申請人投資5,000萬元以上的住宅物業，以及進一步放寬最高貸款價值比，將提升買家信心和流動性，特別有助促進豪宅的交易量。
一線零售商鋪租金按季升1.2%
至於香港的零售市場在第三季度顯示相當的韌力，一線零售商舖租金按季微升1.2%。這主要歸因於零售商藉機在租金處於低位的時機，在銅鑼灣和中環等核心購物地區擴展其旗艦店。
高力香港研究部主管李婉茵表示，隨著旅客人數持續復甦和非本地人才持續湧入，加上息口回落帶動下，預計到2025年將促進更健康的零售環境。政府計劃恢復深圳的「一簽多行」個人遊簽注、擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍、放寬東盟旅客的多次入境簽證條件，以及其他旅遊相關舉措如遊艇旅遊等，這些措施有望迎來更多高消費的遊客，並惠及核心區域的零售和酒店行業。
至於倉庫租賃需求疲弱導致2024年第三季度倉庫租金下跌1.5%。高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，工業物業市場可能面臨進一步挑戰，預計2024年倉庫租金將按年下跌7%，主要由於需求減少和提前解約個案增加導致供應量上升。然而，隨著利率即將下調，預期這個有利因素將在未來兩至三年內逐漸浮現。