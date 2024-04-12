高力：本港甲廈空置率料持續上升 帶動租金年內跌6%

投資管理公司高力最新發布《2024年市場季度》報告預測，在經濟復甦及年內可能減息的背景下，一線街舖有望表現優異，租金料將微升，而寫字樓租金則持續面對不利因素，並於今年內持續疲弱。

高力香港研究部主管李婉茵表示，全面撤銷樓市辣招，為樓市帶來正面訊號，住宅物業及細價投資物業(尤其是一線街舖)於上月的交投量隨即上升。不過，整體甲級寫字樓租金按季下跌2.5%，同期中環、金鐘地區的租金則按季下跌2.6%。

內地企業對甲廈需求將增長

李婉茵續指，隨著新增的寫字樓供應量持續大於需求，2024年的空置率料將繼續上升，令其整體租金於年內將進一步下跌約6%。在未來數季，經濟復甦和減息情況，以及港股及首次公開招股市場的表現，仍然是影響甲級寫字樓及商場市場前景的關鍵因素。