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地產
2024-04-12 14:22:04

高力：本港甲廈空置率料持續上升 帶動租金年內跌6%

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高力：本港甲廈空置率料持續上升 帶動租金年內跌6%

今年首季整體甲級寫字樓租金按季下跌2.5%。

投資管理公司高力最新發布《2024年市場季度》報告預測，在經濟復甦及年內可能減息的背景下，一線街舖有望表現優異，租金料將微升，而寫字樓租金則持續面對不利因素，並於年內持續疲弱。

高力香港研究部主管李婉茵表示，全面撤銷樓市辣招，為樓市帶來正面訊號，住宅物業及細價投資物業(尤其是一線街舖)於上月的交投量隨即上升。不過，整體甲級寫字樓租金按季下跌2.5%，同期中環、金鐘地區的租金則按季下跌2.6%

內地企業對甲廈需求將增長

李婉茵續指，隨著新增的寫字樓供應量持續大於需求，2024年的空置率料將繼續上升，令其整體租金於年內將進一步下跌約6%。在未來數季，經濟復甦和減息情況，以及港股及首次公開招股市場的表現，仍然是影響甲級寫字樓及商場市場前景的關鍵因素。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，為應對現有及新落成寫字樓供應所帶來的激烈競爭，業主往往會提供租金優惠，以吸引及挽留租戶，預計內地企業對甲級寫字樓的需求將於未來數個季度出現增長。

遊客帶動尖沙咀商鋪租金表現突出

商鋪方面，高力香港商舖服務主管吳凱寧表示，整體一線街鋪租金按季上升1.8%。入境遊客顯著增長，推動尖沙咀區的商鋪租金按季上升2.6%，表現優於其他地區。

另外，大型盛事及擴展個人遊計劃將吸引旅客重臨，令整體零售市場受惠。其他行業方面，港人外遊或會對餐飲業造成影響，但珠寶及健身行業前景仍然樂觀。預計市場對核心區一線街舖的需求，特別是月租介乎50萬至100萬港元的店鋪，將在未來兩個季度持續暢旺。

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預計工廈今年租金下降5%

至於工業物業，高力香港企業客戶服務主管顏慧萍指，今年首季多宗大型工業物業租賃交易以具競爭力的價格成交，導致一般工業物業租金按季下跌0.7%，而倉庫租金按季微升0.2%。展望未來，由於不溫不火的租賃市場、具慧眼的租戶以及其後數個季度可能出現超過 100 萬平方英尺的空置空間，預測年的租金將顯著下降 5%

而首季整體投資市場僅錄得8宗大額交易，交易總額為56億元，按年分別下跌53%41%。高力香港資本市場與投資服務聯席主管翟聰指，交易主要涉及收益率逾4%5%的資產，其中社區購物中心及街舖因租金收入穩定和具吸引力，在2024年第一季度的交易中佔一半。整體而言，預計2024年的投資金額將達500億元，按年上升約34%

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