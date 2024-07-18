高力：本港甲廈空置率高企 全年租金料跌7%｜工商廈市況

高力最新發布《2024年第二季度市場報告》，顯示宏觀經濟仍受眾多不明朗因素影響，商業房地產行業氣氛平淡。報告預測，一線零售資產有望穩健，租金料將微升但不超過一成，而甲級寫字樓及倉庫的空置率高企，加上市場疲弱，租金料各自下跌7%及5%。投資方面，預料銀主盤及蝕讓成交個案將繼續回升，而成交量反彈的可能性，則取決於未來數月內會否減息。
高力香港研究部主管李婉茵表示，在延遲減息、出境及跨境旅遊趨勢、市場普遍對商業前景持保守態度等嚴峻挑戰下，香港房地產市場各板塊於第二季度呈現分化走勢。租戶具成本控制意識，因而令擴張機會受限，造成租金壓力。零售市場呈現兩極化，租戶趁租金下調，啟動擴張計劃或遷至一線地段。房地產投資市場情緒在第二季度持續審慎，蝕讓及銀主盤買賣交易量佔主導。
次季港島東寫字樓租金跌幅最顯
寫字樓方面，整體甲級寫字樓租金按季下跌1.0%至每方呎51元，主要由於2024年第二季的空置率高企，達16.6%，總空置面積達1,380萬方呎(淨樓面面積)，較2024年第一季的高位增加40萬方呎，創下歷史新高。港島東等子市場的租金跌幅最為顯著(按季下跌2.4%，年初至今下跌5.0%)，其次為中環／金鐘(按季下跌1.2%)，回落至每方呎89.6元。
高力早前發布香港寫字樓租戶調查顯示，大部分租戶對業務前景持保守態度，因而將降低及優化成本列為首要考慮因素，導致市場需求萎縮。高力預測，甲級寫字樓租金將在年內下跌7%。
一線商鋪租金回升1% 受惠旅遊業復甦
另外，一線零售商舖市場受惠於旅遊業的持續復甦，推動租金按季穩步上升1%。銅鑼灣展示最強韌力，租金按季上升1.8%，表現優於其他地區。但更多港人選擇外遊或跨境旅遊，導致本地消費下降，2024年首5個月零售業銷貨額按年下跌6.1%，影響民生區及地區性購物中心的表現。
部分高端零售品牌趁如今租金下調，啟動擴張計劃或遷至一線地段，帶動核心區域一線街舖及甲級購物中心需求上升。高力香港商舖服務主管吳凱寧表示，在持續的租賃勢頭下，一線零售商舖板塊的表現料將在未來數個季度優於非核心市場。他相信，自今年8月實施的提高內地居民免稅額度措施將提振零售業情緒，全年一線街舖租金料將微升，但升幅少於10%。
次季倉庫租金按季跌0.4% 以續租為主
至於工業物業，倉庫租賃市場面對需求放緩及供應增加的雙重挑戰，導致今年第二季租金按季下跌0.4%。大部分租戶(尤其是第三方物流公司)採取保守態度，第二季的租賃活動以續租為主。
高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，工業物業市場正在應對錯綜複雜的環境，勞動力短缺促使租戶升級至效率更高、位置更方便的專用倉庫。另一方面，北部都會區棕地發展項目收地工作展開，將衍生搬遷需求，帶動新的租賃活動，整體倉庫租金料將下跌5%。
不良資產出售料帶動投資市場成交
儘管第二季的大額交易按季錄得1.75倍增幅，但整體投資市場持續低迷，成交金額按季下跌4.6%至53億港元。蝕讓及銀主盤買賣佔第二季大額交易的50%(11宗)，部分交易與2017-18年的購入價格相比，資本虧損更高達60%。
高力香港資本市場與投資服務聯席主管翟聰指出，踏入下半年，預期賣家行事將會更為現實，並出售更多折讓的不良資產，有望帶動今年大額交易成交量達致300億元，當中下半年的成交量將微升至200億元。除現金充裕的投資者外，家族辦公室及信貸基金亦正積極尋找收益率至少達5%的新投資機會，為下半年的結構性交易奠定基礎。