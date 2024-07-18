高力：本港甲廈空置率高企 全年租金料跌7%｜工商廈市況

高力最新發布《2024年第二季度市場報告》，顯示宏觀經濟仍受眾多不明朗因素影響，商業房地產行業氣氛平淡。報告預測，一線零售資產有望穩健，租金料將微升但不超過一成，而甲級寫字樓及倉庫的空置率高企，加上市場疲弱，租金料各自下跌7%及5%。投資方面，預料銀主盤及蝕讓成交個案將繼續回升，而成交量反彈的可能性，則取決於未來數月內會否減息。 高力香港研究部主管李婉茵表示，在延遲減息、出境及跨境旅遊趨勢、市場普遍對商業前景持保守態度等嚴峻挑戰下，香港房地產市場各板塊於第二季度呈現分化走勢。租戶具成本控制意識，因而令擴張機會受限，造成租金壓力。零售市場呈現兩極化，租戶趁租金下調，啟動擴張計劃或遷至一線地段。房地產投資市場情緒在第二季度持續審慎，蝕讓及銀主盤買賣交易量佔主導。

次季港島東寫字樓租金跌幅最顯 寫字樓方面，整體甲級寫字樓租金按季下跌1.0%至每方呎51元，主要由於2024年第二季的空置率高企，達16.6%，總空置面積達1,380萬方呎(淨樓面面積)，較2024年第一季的高位增加40萬方呎，創下歷史新高。港島東等子市場的租金跌幅最為顯著(按季下跌2.4%，年初至今下跌5.0%)，其次為中環／金鐘(按季下跌1.2%)，回落至每方呎89.6元。 高力早前發布香港寫字樓租戶調查顯示，大部分租戶對業務前景持保守態度，因而將降低及優化成本列為首要考慮因素，導致市場需求萎縮。高力預測，甲級寫字樓租金將在年內下跌7%。 一線商鋪租金回升 1% 受惠旅遊業復甦 另外，一線零售商舖市場受惠於旅遊業的持續復甦，推動租金按季穩步上升1%。銅鑼灣展示最強韌力，租金按季上升1.8%，表現優於其他地區。但更多港人選擇外遊或跨境旅遊，導致本地消費下降，2024年首5個月零售業銷貨額按年下跌6.1%，影響民生區及地區性購物中心的表現。 部分高端零售品牌趁如今租金下調，啟動擴張計劃或遷至一線地段，帶動核心區域一線街舖及甲級購物中心需求上升。高力香港商舖服務主管吳凱寧表示，在持續的租賃勢頭下，一線零售商舖板塊的表現料將在未來數個季度優於非核心市場。他相信，自今年8月實施的提高內地居民免稅額度措施將提振零售業情緒，全年一線街舖租金料將微升，但升幅少於10%。