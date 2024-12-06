高力：本財年地價收入僅達標11% 應完善基建兼貼市價推地

在政府 2024/2025 年賣地計劃推出的八幅土地中，四幅已成功批出，三幅仍在招標中。(資料圖片)

回顧本港2024/25年度賣地計劃至今的記錄，高力指出，今年是政府和持份者在複雜市場環境中進行策略重整的一年。在政府 2024/2025 年賣地計劃推出的八幅土地中，四幅已成功批出，三幅仍在招標中。 高力香港研究部主管李婉茵表示，截至10月底，2024/25財政年度的地價收入總額為37億元，僅達政府本財年330億元地價收入目標的11.2%。此目標僅佔政府總收入目標的5.2%，相比疫情及社會事件前約20%的平均水平顯著下降。同時，本年度的地價收入亦較上個財年的195.8億元總額減少81%，反映在目前的市場環境下，調整土地出售策略所面臨的種種挑戰。

貨尾高企 市場不確定影響買家信心 對於住宅市場，李婉茵評論道，由於發展商目前仍有超過 21,000個「貨尾」單位需要消化，因此住宅市場仍然承壓。雖然政府的人才和招商引資計劃已帶動部分需求，但全球市場走勢的不確定性仍對買家的信心構成一定影響。 她續指，隨著更多新市鎮地皮推出，整體規劃和發展路線圖將是吸引發展商參與的關鍵。若當區缺乏基礎設施及商業民生配套，加上在充滿不確定性及高息的環境下，發展商將承擔較大的投資風險。當局應審視如何平衡基建需求及增加投標誘因，同時確保底價更貼近市場實際情況，以吸引更多發展商參與。

預期明年樓價回穩 就工業市場而言，周若瑜表示，物流發展仍是工業市場的重點。儘管市場氣氛疲弱以及來自大灣區的競爭對香港的需求造成壓力，但現代物流設施用地的供應有限，有望吸引物流業界的投標興趣。然而，由於開發成本較高，能投入相關資本的投資者數量有限，因此預計此類地塊的投標數量可能不會太多。 對於商業市場，李婉茵補充道，受寫字樓空置率高企與租金下降影響，商業市場活動顯著受限。而今年並無新商業用地推出或計劃招標，這與目前的市場狀況相符。