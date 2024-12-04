高力：減息帶動樂觀情緒升溫 明年亞太區房地產市場轉趨活躍

減息刺激商業物業市況向好，樂觀情緒升溫，兩類物業成為亞太區投資首選，另類投資亦需求龐大。高力最新發布《全球投資者展望報告2025》指出，商業物業市場經歷過去兩年的交投淡靜後，現已走過轉折點，投資者重拾信心，對市況持樂觀看法。 當中亞太區報告說明，繼長期通脹使不少投資者持觀望態度後，本地投資者因應多個市場的低息環境整裝待發。減息預期加上定價和估值差距持續收窄等因素，預計有助推動亞太區的成交量。 高力亞太區全球資本市場董事總經理Chris Pilgrim表示，穩健的經濟基本因素加上各種獲利豐厚的資產類別，於2025年將吸引更多國際和本地投資者投資於亞太區房地產市場。

他認為，減息為交投量增加奠下基礎，亞太區房地產市場的樂觀情緒正在升溫。隨著定價差距收窄加上投資者對寫字樓和物流業等領域的興趣日增，2025年將迎來跨境投資和市場活動復甦的重大機遇。 調查顯示，69%的亞太區受訪者有意於未來五年將逾30%的全球管理資產總值配置到房地產；67%的受訪者計劃於2025年在亞太區進行投資，而工業物業和寫字樓繼續是亞太區投資者於2025年的首選投資項目。

明年 房地產基金料於香港和內地發掘投資機會 Pilgrim續指，物流業目前是投資者的核心策略，並肯定已成為主流。觀察到的最大轉變是投資者對目標資產的要求更趨嚴格，他們會更留意租金有所增長的地方，特別是考慮到供求關係。投資者會特別留意數據中心、最後一哩物流和冷藏庫等目標資產，他們對日本、澳洲和南韓等市場尤感興趣。

他認為，隨著投資者希望將資金分散投資於不同的房地產項目，因此市場對另類資產的需求亦很龐大。但最大的挑戰是(不僅在亞太區而是在全球)這些領域當中不少仍欠缺可投資級資產，不論是長者住屋或生命科學，預計2025年有關的供應量不會增加。但作為未來策略，這些資產確實具有強大潛力。 高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，預計在2025年上半年，機構和房地產基金將發掘香港和中國內地等獲利豐厚的市場，尋找價值驅動的投資機會。在政府為吸引人才並建設香港成為國際教育樞紐而推出的支持政策的推動下，明顯出現投資者轉投另類資產的情況，尤其是學生宿舍。對於有意在經濟環境充滿活力的香港把握新機遇的投資者來說，上述因素都具有鼓勵作用。