高官愛「磚頭」！許正宇2350萬沽跑馬地豪宅盤止賺 轉買灣仔囍匯「蝕本貨」｜名人入市

樓市全面撤辣降低入市成本，加上近期減息等利好消息，增強投資者入市動力。財經事務及庫務局局長許正宇於物業市場有新動作，先在本月中以2,350萬元售出跑馬地豪宅盤一個三房單位，再斥資逾950萬元購入灣仔囍滙一房單位投資收租。
市場消息指，跑馬地樂陶苑D座高層13室，實用面積約1,103方呎，三房一套間隔，去年9月叫價2,980萬元放盤，多次調整價後，至近日以2,350萬元連車位易手，呎價約21,306元。據悉，原業主為許正宇及相關人士，於2011年以1,700萬元購入，持貨約13年，現轉售帳面獲利650萬元或約38.2%。據代理透露，上址一直用作收租，月租約5萬元。
另土地註冊處資料顯示，灣仔囍匯3座中層K室，實用面積約432方呎，一房間隔，以958萬元成交，呎價約22,176元。原業主於2022年以1,110萬元購入，持貨約2年，現轉售帳面蝕152萬元或約13.7%。登記買家HUI CHING YU，與許正宇名字相同。據財經事務及庫務局網頁顯示，許正宇更新其投資及利益，刪去「一個位於灣仔區住宅連車位」，並新增一項「全資擁有一個位於灣仔區住宅單位作出租用途」，相信上述囍匯單位將用作收租之用。
現手持物業市值料超過億元
許正宇與妻子陳妍妮對投資「磚頭」甚有心得，據報許氏夫婦及其家族成員目前持有跑馬地嘉崙臺、中半山地利根德閣等本港物業，市值料超過1億元。在2013年實施雙倍印花稅前，二人於2010年先後斥4,100萬及1,700萬元購大坑嘉崙臺及剛售出的樂陶苑單位，陳妍妮於2019年兩度「甩名」予許正字，成功回復首置身份，於同年斥8,600萬元買入中半山地利根德閣3座一個高層三房套連一個車位，據申報指現為許氏夫婦自住物業。另外，許正宇在港尚有一個以公司名義持有的灣仔區住宅單位作收租之用。