高官愛「磚頭」！許正宇2350萬沽跑馬地豪宅盤止賺 轉買灣仔囍匯「蝕本貨」｜名人入市

樓市全面撤辣降低入市成本，加上近期減息等利好消息，增強投資者入市動力。財經事務及庫務局局長許正宇於物業市場有新動作，先在本月中以2,350萬元售出跑馬地豪宅盤一個三房單位，再斥資逾950萬元購入灣仔囍滙一房單位投資收租。

市場消息指，跑馬地樂陶苑D座高層13室，實用面積約1,103方呎，三房一套間隔，去年9月叫價2,980萬元放盤，多次調整價後，至近日以2,350萬元連車位易手，呎價約21,306元。據悉，原業主為許正宇及相關人士，於2011年以1,700萬元購入，持貨約13年，現轉售帳面獲利650萬元或約38.2%。據代理透露，上址一直用作收租，月租約5萬元。