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地產
2024-01-19 10:30:00

高山企業標售荔枝角青山道工廈地盤 2021年8億統一業權

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高山企業標售荔枝角青山道工廈地盤 2021年8億統一業權

荔枝角青山道646、648及648A號地盤位於青山道及大南西街交界，佔地約9,205方呎，現已平整並且正進行地基工程。

高山企業(616)持有的荔枝角青山道646648648A號地盤，委託世邦魏理仕以公開招標形式出售，公開招標截止日期為今年327日正午12時。據悉，該地盤市值約7億元，業主暫未定意向價。

該地盤於2021年以8億元成功統一項目業權，位於青山道及大南西街交界，屬大單邊乙類地盤，前身為豐華工業大廈，佔地約9,205方呎，現已平整並且正進行地基工程。業主早前已獲城規會批准放寬地積比至14.4倍，計劃重建成一幢27層高的新式工廈，可建總樓面面積約13.26萬方呎。新買家可考慮沿用獲批現代工業發展方案，或補地價申請發展商業項目，不論自用或投資均甚具彈性。

荔枝角近年成功轉型作繁華商業區

就地區而言，荔枝角近年受惠於政府活化工廈政策，加上鄰近高鐵站及香港國際機場，緊密連繫大灣區及世界各地，區內近年已經續漸「變天」，很多不同企業及機構相繼落戶；如宣道國際學校於瓊林街設立校舍、政府亦於瓊林街興建數據中心、銀行及教育機構等亦大手購入該區新落成的甲廈作為新據點，與過往以紡織為主的工業區的刻板印象不可同日而語。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部資深董事鮑珏鍵表示，荔枝角近年成功轉型作繁華商業區，不單只因其鄰近高鐵站，來往機場亦僅需約30分鐘車程，加上該區愈來愈多新型工廈、商廈相繼落成，區內面貌截然不同，成功吸引不少知名企業及機構進駐。是次標售地盤距離荔枝角港鐵站B1出口僅一分鐘步程，位處大單邊位置，人流不絕，準買家購入後可立即興建成一幢地標式現代工業/商業發展大樓，料受發展商、私人投資者及用家等買家青睞。

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