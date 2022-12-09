高峰入市｜獲利比例低九龍新界 港島樓持4年以下 逾半損手

本港樓市調整未完，二手樓價重返2017年10月水平，而近期不少蝕讓個案屬於樓市高峰期入市的業主。按地區劃分，港島區的表現相對落後，帳面獲利比例及獲利幅度均較九龍及新界區為低。當中持貨4年或以下轉售的帳面平手及蝕讓比例，港島區高達54%，九龍及新界區分別錄45%及42%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，選取今年6月1日至11月15日已知上手成交價的二手私人住宅買賣合約登記統計，共錄8,510宗。以帳面平手及蝕讓比例計，原業主於1995至2012年購入(持貨10年或以上)為約1%。而於2013年或之後購入(持貨少於10年)開始呈上升走勢，2013至2017年間購入(持貨5年至9年)比例為約6%。

到2018至2022年樓價高峰期購入(持貨4年或以下)，帳面平手及蝕讓比例急增至45%。即使帳面獲利比例有約55%，惟平均帳面獲利幅度僅約10%。若扣除釐印費等使費，估計只能平手甚至實蝕離場。

至於持貨4年或以下，港島區帳面獲利比例僅得46%，九龍區及新界區分別為55%及58%。三區的平均帳面獲利幅度降至約只有一成水平，港島及新界約10%，九龍錄11%。