高才客入市投資 天璽．天2期首輪3小時沽清 吸金逾5億

市區新盤銷售熾熱！新鴻基地產(016)旗下啟德現樓「天璽．天」2期昨日早上10時進行首輪價單發售62伙，於下午約1時多全數已獲認購，市傳有大手客擲約2,500萬元連購3伙；另有內地高才客斥約700多萬元購入一房投資。分析預計11月可錄約2,300宗一手成交，料創今年按月新高 。

「天璽．天」2期公開發售沽出62伙外，據成交紀錄冊顯示，同日招標售出1伙，即單日沽63伙，共套現約5.45億元。內地高才買家Cici(圖)斥約700多萬元買入1伙一房投資，心儀項目連接港鐵站、校網及配套好，亦看好啟德發展，加上鍾情發展商品牌。她相信隨著日後更多專才等來港，樓市及租金都會回暖。

另一買家余先生斥約700萬元買入1伙一房作自住，稱「價錢合理買嚟自用」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，低息環境下，樓市交投氣氛造好，去庫存理想，預計全月可錄2,300宗一手成交，料創今年按月新高。

