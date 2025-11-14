高才客入市投資 天璽．天2期首輪3小時沽清 吸金逾5億

市區新盤銷售熾熱！新鴻基地產(016)旗下啟德現樓「天璽．天」2期昨日早上10時進行首輪價單發售62伙，於下午約1時多全數已獲認購，市傳有大手客擲約2,500萬元連購3伙；另有內地高才客斥約700多萬元購入一房投資。分析預計11月可錄約2,300宗一手成交，料創今年按月新高 。
「天璽．天」2期公開發售沽出62伙外，據成交紀錄冊顯示，同日招標售出1伙，即單日沽63伙，共套現約5.45億元。內地高才買家Cici(圖)斥約700多萬元買入1伙一房投資，心儀項目連接港鐵站、校網及配套好，亦看好啟德發展，加上鍾情發展商品牌。她相信隨著日後更多專才等來港，樓市及租金都會回暖。
另一買家余先生斥約700萬元買入1伙一房作自住，稱「價錢合理買嚟自用」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，低息環境下，樓市交投氣氛造好，去庫存理想，預計全月可錄2,300宗一手成交，料創今年按月新高。
啟德海灣周日發售108伙
嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德新盤「啟德海灣」1期落實周日(16日)推售全新第2C座單位共108伙。當中公開發售78伙一房單位，設有大手客時段揀樓；另30伙兩房單位以招標發售。
嘉華國際發展及租務總監(香港地產)尹紫薇指，該78伙扣除最高25%折扣優惠後，折實價491.3萬元起，折實呎價16,003元起，折實平均呎價17,680元。
會德豐年內沽銷售額破200億
會德豐年內銷售成績報捷，今年迄今售出近1,700伙，銷售金額突破200億元，近205億元。集團有望在未來6個月推售全新盤，包括啟德「DOUBLE COAST III」、港鐵黃竹坑站上蓋第6期項目1期、古洞項目1期及九龍塘龍庭里超級豪宅項目1期。