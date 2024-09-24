高臨加推26伙 折實價609.7萬入場 周六推售｜佐敦新盤

高臨將於周六(28日)以先到先得形式推售26伙。(資料圖片)

發展商在減息後積極推貨應市，資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」今日(24日)加推第6號價單，涉及26伙，扣除項目最高折扣優惠14%後，折實售價由609.7萬元起，折實呎價由21,301元起，折實平均呎價23,065元，與上月公布的5號價單折實平均呎價21,875元相比，高約5.4%。

是次加推價單包括2伙一房、21伙兩房，以及3伙三房，實用面積介乎272至624方呎。價單售價由708.9萬至1,714.3萬元，呎價介乎24,767元至29,163元。扣除項目最高折扣優惠14%後，單位折實售價由609.7萬至1,474.3萬元，折實呎價介乎21,301元至25,082元。入場單位為Tower A1 31樓F室，實用面積272方呎，一房間隔，折實售價609.7萬元，折實呎價22,414元。