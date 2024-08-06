高臨原價加推 折實價532萬起 周六發售32伙｜佐敦新盤

一手市場暫未有全新焦點盤搶佔客源，發展商積極推售手上貨源，資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」今日(6日)加推5號價單，涉及26伙，折實平均呎價約21,875元，較6月份推出的4號價單折實平址呎價21,235元，高約3%，但發展商稱是次屬原價加推；同時公布最新銷售安排，落實周六(10日)以先到先得形式發售32伙。

資本策略地產有限公司執行董事何樂輝表示，5號價單涵蓋7伙一房及19伙兩房，價單售價由618.7萬至1,093萬元，呎價介乎23,000元至26,867元。扣除最高折扣優惠14%後，單位折實售價由532.1萬至940萬元，折實呎價介乎19,781元至23,106元。