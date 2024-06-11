高臨原價加推26伙 折實最平528.7萬 周六開賣27伙｜佐敦新盤

市區新盤再度起動，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(11日)加推第4號價單，涉及26伙，折實平均呎價約21,235元。發展商指，是次屬原價加推。同時上載全新銷售安排，落實本周六(15日)發售27伙。 新加推單位價單售價由621.9萬至1,158.5萬元，呎價介乎23,119元至27,849元。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由528.7萬至984.8萬元，折實實用呎價介乎19,654元至23,673元。最低售價及呎價單位同屬A1座15樓H室，實用面積269方呎，一房戶型，折實售價528.7萬元，折實呎價19,654元。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，「高臨」迄今售出124伙，佔已推出的單位約八成。集團對項目銷售成績感欣喜及滿意，早前更錄得特色單位以招標形式售出，呎價更創逾3萬元紀錄，反映買家對項目充滿信心，故是次加推26伙應市，以滿足不同買家的需要。