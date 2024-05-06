高臨原價加推40伙 折實最平496.7萬 周五開賣44伙｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」上周五(3日)起首輪公開發售，迄今累沽約87伙。有見市場反應踴躍，發展商今天(6日)加推第3號價單共40伙，維持提供15%最高折扣優惠，折實售價由496.7萬元起；折實平均呎價約21,134元，較上張2號價單約21,538元，低約1.9%。同時公布最新銷售安排，將於本周五(10日)次輪發售44伙。 3號價單涵蓋12伙一房、22伙兩房，以及6伙三房單位，折實售價由496.7萬至1,450.1萬元，折實呎價介乎18,000元至25,485元，屬原價加推。 最低售價單位為A1座12樓G室，實用面積272方呎，折實售價496.7萬元，折實呎價18,261元。最低呎價單位為A2座12樓J室，實用面積277方呎，一房間隔，折實售價498.6萬元，折實呎價18,000元。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，「高臨」首輪銷售令人滿意，迄今合共售出 87伙，佔首輪推出110伙的79%，其中以招標形式售出的特色連平台單位，最高成交呎價達2.9萬元，反映市場對集團品牌及高鐵概念盤充滿信心。 資本策略地產副常務董事(住宅銷售)畢子鴻指，「高臨」買家以本地客為主，佔約六成；而項目離高鐵西九龍站只需4分鐘車程，有不少買家是乘坐高鐵來港揀樓的內地人士，佔成交比例約38%。他續指，項目設有「純高樓層」設計，配合高層單位可飽覽瞭闊維多利亞港天際線等景致，故受到年輕專業人士、國內專才及投資者青睞。