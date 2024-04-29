高臨原價加推52伙 首涉實用面積707呎三房 周五發售110伙｜佐敦新盤

本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(29日)加推第2號價單，涉及52伙，當中首度推出實用面積707方呎的三房一套連工作室單位，維持提供15%最高折扣優惠，折實平均呎價21,538元；發展商表示，是次屬原價加推。

據價單顯示，今批單位實用面積介乎270至707方呎，價單定價由576.7萬至2,098.5萬元，呎價介乎20,745元至29,682元。扣除15%最高折扣優惠後，單位折實售價由490.2萬至1,783.8萬元，折實呎價介乎17,633元至25,231元。最低售價及呎價單位同為A1座12樓E室，實用面積278方呎，一房間隔，折實售價490.2萬元，折實呎價17,633元。

新價單首度推出8伙實用面積707方呎的三房單位，資本策略地產執行董事何樂輝指，項目開放示範單位後，查詢此戶型的客戶眾多，故滿足買家需求推出應市。