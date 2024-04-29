高臨原價加推52伙 首涉實用面積707呎三房 周五發售110伙｜佐敦新盤

本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(29日)加推第2號價單，涉及52伙，當中首度推出實用面積707方呎的三房一套連工作室單位，維持提供15%最高折扣優惠，折實平均呎價21,538元；發展商表示，是次屬原價加推。
據價單顯示，今批單位實用面積介乎270至707方呎，價單定價由576.7萬至2,098.5萬元，呎價介乎20,745元至29,682元。扣除15%最高折扣優惠後，單位折實售價由490.2萬至1,783.8萬元，折實呎價介乎17,633元至25,231元。最低售價及呎價單位同為A1座12樓E室，實用面積278方呎，一房間隔，折實售價490.2萬元，折實呎價17,633元。
新價單首度推出8伙實用面積707方呎的三房單位，資本策略地產執行董事何樂輝指，項目開放示範單位後，查詢此戶型的客戶眾多，故滿足買家需求推出應市。
首輪銷售設大手客時段 最多可買8伙
「高臨」迄今推出兩張價單，合共104伙，佔全盤259伙約四成。發展商晚上公布首輪銷售安排，盡推104伙於本周五(3日)以價單形式發售，當中分為兩組揀樓，先為A組大手客時段，買家須購買最少2伙但不多於8伙。隨後為B組，買家須購買最少1伙但不多於2伙；項目將於本周四(2日)下午3時截票。
另外，同日有6伙連平台單位以每日招標形式出售，包括A1座12樓H及J室，以及A2座12樓A、E、F及G室，招標時間為由上午11時至下午2時，招標期至今年5月31日。
「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。