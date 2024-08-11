高臨單日沽6伙 三房呎售2.65萬創標準戶新高｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」昨日(10日)以先到先得形式發售32伙，即日售出6伙，套現約5,540萬元。

發展商指，其中1伙三房單位成交呎價達26,518元，為A1座22樓A室，實用面積707方呎，成交價1,874.8萬元，呎價26,518元，創項目標準戶呎價新高紀錄。單位向西，外望西九龍一帶海景，景觀開揚。

全盤累售158伙 吸金逾12億

資本策略地產執行董事何樂輝表示，「高臨」新一輪銷售成績理想，項目三房單位創標準戶呎價新高，感到欣喜及鼓舞。據悉，買家為國外人士，鍾情項目獨特「純高樓層住宅」設計，故決定入市自用。

他稱，項目深受需頻繁來往中港兩地之買家歡迎，是次銷售亦錄多組國內買家入市。高臨自5月推出以來，銷售成績理想，迄今售出158伙，套現逾12億元。

「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目住宅全數均為中高層或以上單位及高空會所「CLUB TOPSIDE」設區內罕有天際綠洲泳池連室內外雙健身室。