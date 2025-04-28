高臨夥代理推「高臨五一黃金優惠」 首5名買家可獲贈金幣｜佐敦新盤

五一黃金周將至，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」早前早前推出的代繳從價印花稅優惠廣受市場歡迎，有見五一黃金周將至，並將優惠擴展至所有標準單位。另夥拍中原地產、利嘉閣地產等5大地產代理推出五一黃金周金幣優惠，各5大代理行首5名買家，於5月1日起至5月18日期間，凡購入兩房單位，可獲贈一安士金幣兩枚；購買三房買家，則可獲贈一安士金幣三枚。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，全港罕有以「垂直城市」概念發展的尖沙咀「高臨」，擁有世界級酒店的瑰麗建築設計和定位，並為2024年迄今最接近高鐵西九龍站之新盤，自開售以來廣受中港買家青睞，項目迄今已累售約214伙，佔全數單位約83%，套現約18.9億元，尚餘最後45伙可供發售。