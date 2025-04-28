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地產
2025-04-28 19:30:36

高臨夥代理推「高臨五一黃金優惠」 首5名買家可獲贈金幣｜佐敦新盤

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高臨夥代理推「高臨五一黃金優惠」 首5名買家可獲贈金幣｜佐敦新盤

「高臨」夥拍中原地產、利嘉閣地產等5大地產代理推出五一黃金周金幣優惠。

五一黃金周將至，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」早前早前推出的代繳從價印花稅優惠廣受市場歡迎，有見五一黃金周將至，並將優惠擴展至所有標準單位。另夥拍中原地產、利嘉閣地產等5大地產代理推出五一黃金周金幣優惠，各5大代理行首5名買家，於51日起至518期間，凡購入兩房單位，可獲贈一安士金幣兩枚；購買三房買家，則可獲贈一安士金幣三枚。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，全港罕有以「垂直城市」概念發展的尖沙咀「高臨」，擁有世界級酒店的瑰麗建築設計和定位，並為2024年迄今最接近高鐵西九龍站之新盤，自開售以來廣受中港買家青睞，項目迄今已累售約214，佔全數單位約83%，套現約18.9億元，尚餘最後45伙可供發售。

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高臨夥代理推「高臨五一黃金優惠」 首5名買家可獲贈金幣｜佐敦新盤

由5月1日起至5月18日，凡經中原地產購入『高臨』之兩房及三房單位的合資格買家，均可獲贈五一黃金周金幣優惠，兩房之買家可獲贈一安士金幣兩枚、三房買家可獲贈一安士金幣三枚，名額限首5名。

資本策略地產常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱，「高臨」早前推出的代繳印花稅優惠廣受市場歡迎，乘五一黃金周之勢，推出「高臨五一黃金優惠」，載譽歸來並擴大優惠範圍，凡購入項目標準單位之買家，均可獲發展商代買家繳付買賣合約所須繳付的從價印花稅，上限為樓價的4.25%

「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1A2座，提供259伙，實用面積由2321,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為20251231日。項目住宅全數均為中高層或以上單位及高空會所「CLUB TOPSIDE」設區內罕有天際綠洲泳池連室內外雙健身室。

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