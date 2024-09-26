高臨夥六大代理行推國慶置業優惠 總值逾50萬元｜新盤優惠

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」將於本周六(28日)以先到先得形式推售26伙。因應國慶黃金周將至，項目夥中原地產、利嘉閣等將聯合推出國慶置業優惠，透過六大代理行購買「高臨」住宅單位的各首3名買家，每位將可獲贈價值約2.8萬元的「國慶黃金周．千足黃金禮遇」，名額合共18個，總值逾50萬元。 資本策略地產執行董事何樂輝表示，「高臨」自項目推出市場銷售以來成績理想，深受年輕專業人士、國內專才、物業投資者及同區分支家庭歡迎，項目迄今累積售出163伙，佔已推出之單位約75%，最高成交呎價逾3萬元，銷售成績驕人，令人鼓舞，其中三房標準單位成交呎價亦高達2.65萬元，創項目標準戶成交呎價新高紀錄。

何樂輝指，受惠美國聯儲局減息及本地多家大型銀行調低最優惠利率，樓市氣氛好轉，相信將為物業市場帶來正面影響。一方面，可減輕準買家及供樓人士負擔外，使「供平過租」情況加快湧現，吸引更多租客轉租為買。同時預料投資者亦會將資金重投物業市場，帶動成交；預期項目睇樓及查詢量會持續向上，並看好國慶黃金周檔期與本港第四季樓市發展。 資本策略地產常務董事(住宅銷售)畢子鴻說，國慶黃金周將至，六大地產代理行包括中原地產、利嘉閣等將聯合推出國慶置業優惠，於本周六(28日)至10月7日期間，經六大地產代理行簽署臨時買賣合約購買「高臨」住宅單位的各首3名買家(名額合共18個)，每位可獲得價值約2.8萬元的「國慶黃金周．千足黃金禮遇」，總值逾50萬元。

中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明表示，美國落實減息，且大手減息0.5厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，買家入市態度即時轉趨積極，一、二手交投雖未有大幅反彈，但睇樓氣氛高漲，反映市場購買力隨時一觸即發，料後市穩步向上發展。「高臨」為今年迄今最近高鐵西九龍站之一手未落成住宅項目，供應罕貴，加上戶型多元，備受用家及投資收租客歡心。發展商早前已加推單位以滿足市場需求。中原地產為慶祝國慶黃金周來臨，決定為項目客戶提供全新置業優惠。