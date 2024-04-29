高臨擬日內加推50伙 最快本周五開賣｜佐敦新盤

資本策略地產副常務董事(住宅銷售)畢子鴻表示，項目截止今日暫收1,100票，以首張價單52伙計，超額認購逾20倍，當中內地客約佔三成。至於項目上周五(26日)開放示範單位後，3日內錄得約4,000人參觀。

資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(29日)公布最新部署，資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目最快今日加推，涉及50伙，並同日上載首輪銷售安排，最快於本周五(5月3日)開賣，有機會涵蓋首2張價單全部單位。

另外，為配合項目銷售及迎接五一黃金周，中原地產特別為「高臨」買家提供專屬優惠。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日(29日)起至5月31日，經中原地產購入「高臨」的首3名買家，可獲贈價值10,000元的尖沙咀區購物禮券，總值約30,000元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行票源中約七成為用家，三成為投資客。不論大手客或投資者均鍾情市區細價樓，貪這類單位銀碼細，日後轉售較方便，收租回報亦較高。「高臨」距離高鐵西九龍站僅數分鐘車程，首張價單逾六成單位折實售價低於800萬元，近94%單位折實售價低於1,000萬元；而且高鐵西九龍站上蓋大型商業項目預計明年啟用，吸引跨國企業進駐，料區內物業定必成為專才客及中港買家追捧的物業。

「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。