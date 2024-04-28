高臨收近千票 超額18倍 最快明日加推｜佐敦新盤

何樂輝(左四)昨日「牛一」，一眾同事今日在展銷廳為他送上生日蛋糕慶祝。(林俊源攝)

資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」上周三(24日)公布首張價單共52伙，提供最高15%折扣，單位折實售價由479.3萬元起，折實呎價由17,818元起。整批折實平均呎價19,388元。執行董事何樂輝表示，市場反應理想，預計最快明日(29日)加推第2號價單，強調會原價加推，短期內公布首輪銷售安排，會考慮設大手客揀樓時段。

該盤自上周五(26日)起開放示範單位及接受認購登記，據記者今日現場所見，場面墟冚氣氛熱鬧，當中有年輕家庭、內地及外國人士參觀。副常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱，暫錄約3,500人次參觀，參觀客以本地客為主，有約三成為內地客。他透露，項目暫收近1,000票，超額認購逾18倍。

另外，何樂輝昨日「牛一」，一眾同事今日在展銷廳為他送上生日蛋糕慶祝，他即場祝願各位「搵多啲，身體健康，步步高陞」。