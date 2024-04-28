高臨收近千票 超額18倍 最快明日加推｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」上周三(24日)公布首張價單共52伙，提供最高15%折扣，單位折實售價由479.3萬元起，折實呎價由17,818元起。整批折實平均呎價19,388元。執行董事何樂輝表示，市場反應理想，預計最快明日(29日)加推第2號價單，強調會原價加推，短期內公布首輪銷售安排，會考慮設大手客揀樓時段。
該盤自上周五(26日)起開放示範單位及接受認購登記，據記者今日現場所見，場面墟冚氣氛熱鬧，當中有年輕家庭、內地及外國人士參觀。副常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱，暫錄約3,500人次參觀，參觀客以本地客為主，有約三成為內地客。他透露，項目暫收近1,000票，超額認購逾18倍。
另外，何樂輝昨日「牛一」，一眾同事今日在展銷廳為他送上生日蛋糕慶祝，他即場祝願各位「搵多啲，身體健康，步步高陞」。
「高臨」首張價單包括21伙一房、28伙兩房及3伙三房，實用面積介乎269至545方呎。價單定價由563.8萬至1,363.1萬元，呎價介乎20,959元至25,011元。項目為買家提供3種付款計劃，總折扣優惠介乎10%至15%。以最高15%折扣計算，單位折實售價由479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價介乎17,818元至21,261元。以折實價計，首批有8伙低於500萬元。
首張價單最低售價及呎價單位同為A1座12樓F室，一房間隔，實用面積269方呎，折實售價479.3萬元，折實呎價17,818元。
「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。