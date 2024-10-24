高臨標準戶錄雙破頂成交 售價近2000萬｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」今日(1 24日) 沽出一伙單位，再創標準戶售價及呎價新高，成交價近2,000萬元，呎價高達2.8萬元。
成交單位為A1座26樓A室，實用面積707方呎，成交價1,985.8萬元，呎價28,088元，創項目標準戶售價及呎價新高紀錄。單位座向東面，前臨拔萃女書院及覺士道一帶傳統私人會所翠綠景緻，更可享開揚維港海景。
項目10月暫沽5伙
資本策略地產執行董事何樂輝指，「高臨」銷售成績理想，今日成交的三房單位再創標準戶呎價新高，反映買家對項目之認可。《施政報告》推出多項利好樓市措施，加上政府大力推動吸引人才來港，有見買家加快入市步伐；近日項目展覽廳參觀人次亦有上升之勢，反映市區項目更為受買家喜愛，相信隨樓市利好消息浮現，優質項目將「買一間少一間」。
據悉，「高臨」10月暫沽5伙，套現約5,400萬元，成交主要以兩房單位為主，單位成交價由831.8萬至1,985.8萬元，呎價由21,732元至28,088元。項目推售至今累售約172伙，套現約14億元。
「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目住宅全數均為中高層或以上單位及高空會所「CLUB TOPSIDE」設區內罕有天際綠洲泳池連室內外雙健身室。