高臨標準戶錄雙破頂成交 售價近2000萬｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢項目「高臨」今日(1 24日) 沽出一伙單位，再創標準戶售價及呎價新高，成交價近2,000萬元，呎價高達2.8萬元。 成交單位為A1座26樓A室，實用面積707方呎，成交價1,985.8萬元，呎價28,088元，創項目標準戶售價及呎價新高紀錄。單位座向東面，前臨拔萃女書院及覺士道一帶傳統私人會所翠綠景緻，更可享開揚維港海景。

項目10月暫沽5伙 資本策略地產執行董事何樂輝指，「高臨」銷售成績理想，今日成交的三房單位再創標準戶呎價新高，反映買家對項目之認可。《施政報告》推出多項利好樓市措施，加上政府大力推動吸引人才來港，有見買家加快入市步伐；近日項目展覽廳參觀人次亦有上升之勢，反映市區項目更為受買家喜愛，相信隨樓市利好消息浮現，優質項目將「買一間少一間」。