高臨盡推最後22伙標準單位 折實價985萬起 周六開賣｜佐敦新盤

何樂輝續指，項目去年開售以來售出192伙，佔全盤74%，套現逾16億元，將於今年底入伙。他認為，農曆新年後樓市現小陽春，氣氛熾熱，政府《財政預算案》及銀行貸款放鬆等均利好樓市，細價樓尤其受惠，冀政策加大力度惠及換樓客，集團年內將推出合作項目黃竹坑站港島南岸第5期及油塘通風樓項目。

資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(11日)盡推最後22 伙標準單位，折實價985.2萬元起，呎價23,740元起，折實平均呎價25,823元。資本策略地產執行董事何樂輝表示，部署短期內上載銷售安排，該批單位將於周六(15日)推售。

買家可獲贈24個月管理費優惠

資本策略地產常務董事(住宅銷售)畢子鴻表示，新加推單位包括6伙兩房及16伙三房，實用面積由414至707方呎，價單定價由1,145.5萬至2,319.8萬元，呎價介乎27,602元至32,812元。扣除最高折扣14%後，折實售價由985.2萬至1,995.1萬元，折實呎價介乎23,740元至28,219元。他補充，定價因應樓層及景觀調整，屬原價加推。

畢子鴻續指，項目新推出「高臨置業三重禮遇」，包括購入單位買家及被提名人可享高達24個月管理費優惠；凡購入實用面積400方呎或以上標準單位可享代繳印花稅優惠，優惠上限為樓價4.25%；選用「高端人才付款計劃」入市買家享3%折扣優惠。