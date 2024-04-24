高臨示範單位｜原則逾700呎兩房改作三房 靈活布局設音樂休閒廳｜多圖有片

資本策略地產(497)旗下佐敦彌敦道350號「高臨」，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。

高臨示範單位｜第 A1 座 18 樓 A 室

其中兩房連裝修無改動示範單位，由英國建築和室内設計公司Conran and Partners設計，以A1座18樓A室為藍本搭建，實用面積707方呎，原則為兩房，裝修成三房(包括主人套房及工作間)戶型。

Conran and Partners整體設計以天然石材配搭木製家具及藤製設計，營造出一個既優尚且溫暖的室內空間。客飯廳為長形設計，整個單位鋪設8吋闊木地板，長約7米，寬約2.8米，樓層與樓層之間高度約3.1米，整體空間寬敞實用，外連一個約21方呎露台及一個約16方呎工作平台，採納更多室外光綫之餘亦將室內空間延伸至室外。

玄關位置旁設有落地儲物櫃，牆身亦附設多個收納空間裝置，住戶可放置鞋履及各式家居物品。客廳配以一組三座位長梳化及獨特形狀之木制茶几，牆上掛上著名美國藝術家Jean-Michel Basquiat畫作，富有藝術氣息。客廳設計為市場罕有的靈活布局，梳化區的空間劃成半開放的音樂休閒廳。客廳與音樂廳以活動藤製網格作為屏風，打開屏風時便融入客廳一部分，不但為客廳提升高度空間感，亦能促進住戶與親友在單位不同範圍的交流。

飯廳特意以時尚廂座設計，擴大用餐空間，可放置6人餐桌椅，牆身以淺藍色的石材鋪設，與優雅之白色雲石飯桌互相呼應；而廂座下亦設有貯物空間，增加實用度。