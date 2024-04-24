高臨示範單位｜原則逾700呎兩房改作三房 靈活布局設音樂休閒廳｜多圖有片

資本策略地產(497)旗下佐敦彌敦道350號「高臨」，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。
高臨示範單位｜第A1座18樓A室
其中兩房連裝修無改動示範單位，由英國建築和室内設計公司Conran and Partners設計，以A1座18樓A室為藍本搭建，實用面積707方呎，原則為兩房，裝修成三房(包括主人套房及工作間)戶型。
Conran and Partners整體設計以天然石材配搭木製家具及藤製設計，營造出一個既優尚且溫暖的室內空間。客飯廳為長形設計，整個單位鋪設8吋闊木地板，長約7米，寬約2.8米，樓層與樓層之間高度約3.1米，整體空間寬敞實用，外連一個約21方呎露台及一個約16方呎工作平台，採納更多室外光綫之餘亦將室內空間延伸至室外。
玄關位置旁設有落地儲物櫃，牆身亦附設多個收納空間裝置，住戶可放置鞋履及各式家居物品。客廳配以一組三座位長梳化及獨特形狀之木制茶几，牆上掛上著名美國藝術家Jean-Michel Basquiat畫作，富有藝術氣息。客廳設計為市場罕有的靈活布局，梳化區的空間劃成半開放的音樂休閒廳。客廳與音樂廳以活動藤製網格作為屏風，打開屏風時便融入客廳一部分，不但為客廳提升高度空間感，亦能促進住戶與親友在單位不同範圍的交流。
飯廳特意以時尚廂座設計，擴大用餐空間，可放置6人餐桌椅，牆身以淺藍色的石材鋪設，與優雅之白色雲石飯桌互相呼應；而廂座下亦設有貯物空間，增加實用度。
⇊高臨示範單位｜第A1座18樓A室⇊
主人房為套房設計，配以曲尺落地窗，享受窗外的美景及陽光。睡房整體以淺木色為主調，除與單位整體設計呼應外，亦營造寧靜睡眠空間；而落地衣櫃為住戶提升充足儲物空間。套廁為交樓標準設計，配以酒店式高貴浴缸設計，浴室設有木製鏡櫃及金屬飾面面盆櫃，浴室面盆櫃飾以雲石圍邊配以皮革飾面。
廚房呈L型設計，布局工整實用，工作檯面以淺灰色雲石鋪設，淺色系的櫥櫃飾以木紋面板，配以私人酒櫃。單位廚房採用德國品牌Miele家電，如蒸焗爐、抽油煙機等，住戶可連接以Miele Smart Home應用程式專享智能烹調體驗：除可控制開關外，應用程式內設有多種預設程式，方便住戶遠端控制家電；如蒸焗爐設有多種菜單，住戶透過Mix & Match功能，制定不同的烹調方式，亦可於回家前預熱焗爐，回家輕鬆享用美食。
浴室為交樓標準設計，設淋浴間、洗手盆及坐廁，潔具品牌全數採用Hansgrohe、Duravit及VitrA，坐廁更以法國著名設計師Philippe Starck打造。牆身鋪設優質雲石磚。整體設計以金屬色系為主調，配搭天然石材。
高臨示範單位｜第A2座18樓C室
另一個示範單位為兩房間隔，以第A2座18樓C室為藍本搭建，實用面積423方呎。客飯廳呈長方形設計，長約4.6米，寬約2.6米，樓層與樓層之間高度約3.1米。客飯廳空間寬敞實用，飯廳一旁設開放式廚房，放置一組象灰色的L型櫥櫃，配以黑白石材工作檯；單位更提供Cristal酒櫃。牆上裝設有置物架，貼心實用，更方便住戶下廚。
客廳間隔方正，玻璃趟門外連一個約22方呎露台及一個約16方呎的工作平台，露台門配以雙層中空玻璃，具有隔熱隔音的作用的同時，更可採納更多室外光綫。每戶露台均鋪設黑白瑰麗風格地磚，靈感源自世界級酒店設計，立體感的設計增強整體玩味，經典配色的地磚更具有酒店高尚感覺，而露台上更設有室外實用插頭配以防水罩，方便住戶於露台上享受生活。
標準單位全數垂直鋪設近年市區項目少有的8吋闊木地板，使用闊木地板為空間營造延伸感。露台牆身選用木材飾面配合柔和壁燈，地面則鋪設有特色地磚。
⇊高臨示範單位｜第A2座18樓C室⇊
寢區部分，主人房及睡房間隔方正，與大廳同向，可享西九龍及環球貿易廣場一帶海景。主人房面積寬裕，可放置雙人床及衣櫃。浴室牆身以精選石材配合淺灰色雲石作點綴，簡潔高雅。
此外，標準單位的廚具採用西門子Siemens，設有電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機，家電一應俱全。浴室配備淋浴間、洗手盆及坐廁，潔具品牌全數採用Hansgrohe及Duravit。另單位更以應用程式連接空調系統及照明系統，用戶透過手機控制家中燈光及空調系統，外出時亦可遙距控制家電，環保之餘亦可更享受便利生活。
「高臨」為住戶提供便利智能家居生活，每個單位均配置美國品牌LOCKLY智能門鎖，不單結合智能門鈴及智能門鎖功能，且支援多種開鎖方式，其專利設計更有防偷窺電子按鍵技術，可保障住戶的私隱及安全。
「高臨」屬單幢式物業，分為相連的A1及A2座，提供259伙，預計關鍵日期為2025年12月31日。