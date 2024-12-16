高臨累沽184伙 夥中原送聖誕購物禮券 優惠總值10萬｜佐敦新盤

適逢聖誕來臨，項目夥拍中原地產推出聖誕置業優惠。中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明表示，由即日(16日)起至本月31日，經中原地產購入「高臨」的首5名買家，可獲贈2萬元尖沙咀區購物禮券，優惠總值10萬元。

何樂輝補充，「高臨」基座設9層商業樓面，總樓面面積約16萬方呎，有意以整體形式出售，由於項目接近西九龍高鐵站，目標買家定位保險公司，醫療集團及教育機構等，料能吸引內地客。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「高臨」樓花期只有1年，同區二手屋苑每呎租金均逾50元，部分更高逾70元，料可吸引長線投資者及中港買家入市。

陳永傑稱，本月初深圳市恢復「一簽多行」個人遊簽注，為本港旅遊業及餐飲零售業注入新動力，對樓市亦有正面支持作用。他預計，美國本月有機會年內第三次減息，可減0.125厘至0.25厘，由此可確認進入減息周期，香港銀行亦有望跟隨；相信聖誕及明年1月初即可掀起購買熱潮，明年有望迎來小陽春。