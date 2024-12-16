高臨累沽184伙 夥中原送聖誕購物禮券 優惠總值10萬｜佐敦新盤

資本策略地產(497)旗下佐敦新盤「高臨」開售至今累積沽出184伙，套現逾15億元。資本策略地產執行董事何樂輝表示，全盤已售出約七成單位，當中內地客佔五至六成，項目將於明年第四季入伙。
何樂輝補充，「高臨」基座設9層商業樓面，總樓面面積約16萬方呎，有意以整體形式出售，由於項目接近西九龍高鐵站，目標買家定位保險公司，醫療集團及教育機構等，料能吸引內地客。
本月有望減息 樓市明年迎「小陽春」
適逢聖誕來臨，項目夥拍中原地產推出聖誕置業優惠。中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明表示，由即日(16日)起至本月31日，經中原地產購入「高臨」的首5名買家，可獲贈2萬元尖沙咀區購物禮券，優惠總值10萬元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「高臨」樓花期只有1年，同區二手屋苑每呎租金均逾50元，部分更高逾70元，料可吸引長線投資者及中港買家入市。
陳永傑稱，本月初深圳市恢復「一簽多行」個人遊簽注，為本港旅遊業及餐飲零售業注入新動力，對樓市亦有正面支持作用。他預計，美國本月有機會年內第三次減息，可減0.125厘至0.25厘，由此可確認進入減息周期，香港銀行亦有望跟隨；相信聖誕及明年1月初即可掀起購買熱潮，明年有望迎來小陽春。
「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目住宅全數均為中高層或以上單位及高空會所「CLUB TOPSIDE」設區內罕有天際綠洲泳池連室內外雙健身室。