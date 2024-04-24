高臨開價｜首推52伙 折實均呎19388元 資策：較市價折讓兩成｜佐敦新盤

九龍單幢式新盤加入搶客戰，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(24日)公布首張價單，涉及52伙，提供最高15%折扣，單位折實售價由479.3萬元起，折實呎價由17,818元起。整批折實平均呎價19,388元，與4年前同區對上應市新盤首張價單23,928元相比，低約19%。
周五開放示範單位 最快下周發售
資料顯示，恒基地產(012)佐敦德成街單幢盤「本木」於2020年首批50伙折實平均呎價23,928元，「高臨」首批較之低約19%。資本策略地產執行董事何樂輝形容首批單位屬「高鐵臨門啟動價」，定價較市場價存在約20%折讓，但強調之後加推單位價格有調整空間。項目近兩日優先開放示範單位予VIP人士參觀，將於周五(26日)正式對外開放，並同步接收認購登記，最快下周開賣。他稱，非常有信心項目將受到年輕專業人士、國內專才、物業投資者及同區分支家庭歡迎。
「高臨」首張價單包括21伙一房、28伙兩房及3伙三房，實用面積介乎269至545方呎。價單定價由563.8萬至1,363.1萬元，呎價介乎20,959元至25,011元。項目為買家提供3種付款計劃，總折扣優惠介乎10%至15%。以最高15%折扣計算，單位折實售價由479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價介乎17,818元至21,261元。以折實價計，首批有8伙低於500萬元。
資本策略地產副常務董事(住宅銷售)畢子鴻指，首張價單最低售價及呎價單位同為A1座12樓F室，一房間隔，實用面積269方呎，折實售價479.3萬元，折實呎價17,818元。
至於兩房最低售價單位為A1座18樓E室，實用面積378方呎，折實售價705.4萬元，折實呎價18,661元。三房最低售價為A2座15樓A室，實用面積545方呎，折實售價1,149.5萬元，折實呎價21,092元。
「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。