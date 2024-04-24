高臨開價｜首推52伙 折實均呎19388元 資策：較市價折讓兩成｜佐敦新盤

九龍單幢式新盤加入搶客戰，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(24日)公布首張價單，涉及52伙，提供最高15%折扣，單位折實售價由479.3萬元起，折實呎價由17,818元起。整批折實平均呎價19,388元，與4年前同區對上應市新盤首張價單23,928元相比，低約19%。

周五開放示範單位 最快下周發售

資料顯示，恒基地產(012)佐敦德成街單幢盤「本木」於2020年首批50伙折實平均呎價23,928元，「高臨」首批較之低約19%。資本策略地產執行董事何樂輝形容首批單位屬「高鐵臨門啟動價」，定價較市場價存在約20%折讓，但強調之後加推單位價格有調整空間。項目近兩日優先開放示範單位予VIP人士參觀，將於周五(26日)正式對外開放，並同步接收認購登記，最快下周開賣。他稱，非常有信心項目將受到年輕專業人士、國內專才、物業投資者及同區分支家庭歡迎。