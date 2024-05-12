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地產
2024-05-12 18:36:16

高臨開售一周內速沽逾百伙 成交呎價高見2.9萬｜佐敦新盤

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高臨開售一周內速沽逾百伙 成交呎價高見2.9萬｜佐敦新盤

「高臨」推出144伙，自上周推售以來合共沽出約114伙，總銷售額近8億元。

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」上周五(10)進行次輪發售40伙，即日售出20伙；項目推出144伙，自上周推售以來合共沽出約114伙，總銷售額近8億元。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，次輪推售單位成交價介乎496.7萬至1,450.1萬元，呎價由18,00025,485元；而項目同日下午亦成功以招標形式售出1伙連平台特色戶，成交價637.9萬元，實用呎價約26,690元。至於項目最高成交價及實用呎價單位為A212E室，實用面積232方呎，連286方呎平台，一房間隔，成交價687.9萬元，呎價高見約29,651元。

何樂輝指，「高臨」次輪銷售成績令人欣喜，有見市場反應非常積極及踴躍。其中以一房單位最受買家歡迎，是次推出的一房單位已全數獲揀選。項目坐擁4分鐘到高鐵西九龍站之優勢，吸引不少國內買家到場，佔約兩成。

「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1A2座，提供259伙，實用面積由2321,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為20251231日。項目住宅全數均為中高層或以上單位及高空會所「CLUB TOPSIDE」設區內罕有天際綠洲泳池連室內外雙健身室；示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。

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