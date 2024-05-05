高臨首輪即日售出85伙 積極考慮短期內加推｜佐敦新盤

何樂輝表示，有見市場反應踴躍，計劃於短期內公布「高臨」新一輪銷售部署，將積極考慮短期內加推單位應市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行頭籌客人斥資逾3,800萬元購入5伙，包括1伙三房，2伙兩房及2伙一房單位。

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」上周五(3日)以價單形式首輪推售110伙，當中104伙以價單推售，另有6伙連平台單位以招標出售。據成交紀錄冊顯示，即日售出85伙。資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目銷售成績令人鼓舞，有見市場反應踴躍，計劃於短期內公布新一輪銷售部署，將積極考慮短期內加推單位應市；而項目位於尖沙咀K11 Art Mall之展覽廳已重新開放予公眾參觀。

發展商指，上周五單日招標售出5伙，成交價介乎618萬至687.9萬元，呎價由26,638元至29,651元。最高成交價及呎價單位為A2座12樓E室，一房間隔，實用面積232方呎，連286方呎平台，成交價687.9萬元，呎價約29,651元。

至於該盤昨日(4日)再售出2伙，分別為A2座20樓F室及22樓F室，實用面積377方呎，成交價771.1萬及771.8萬元，呎價各約20,454元及20,472元。全盤迄今售出87伙，套現約6.22億元。