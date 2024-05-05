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地產
2024-05-05 17:09:21

高臨首輪即日售出85伙 積極考慮短期內加推｜佐敦新盤

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高臨首輪即日售出85伙 積極考慮短期內加推｜佐敦新盤

何樂輝表示，有見市場反應踴躍，計劃於短期內公布「高臨」新一輪銷售部署，將積極考慮短期內加推單位應市。

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」上周五(3)以價單形式首輪推售110伙，當中104伙以價單推售，另有6伙連平台單位以招標出售。據成交紀錄冊顯示，即日售出85伙。資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目銷售成績令人鼓舞，有見市場反應踴躍，計劃於短期內公布新一輪銷售部署，將積極考慮短期內加推單位應市；而項目位於尖沙咀K11 Art Mall之展覽廳已重新開放予公眾參觀。

陳永傑：中原頭籌客斥逾3800萬掃5

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行頭籌客人斥資逾3,800萬元購入5伙，包括1伙三房，2伙兩房及2伙一房單位。

高臨首輪即日售出85伙 積極考慮短期內加推｜佐敦新盤

「高臨」首輪銷售即日售出85伙。

發展商指，上周五單日招標售出5，成交價介乎618萬至687.9萬元，呎價由26,638元至29,651元。最高成交價及呎價單位為A212E室，一房間隔，實用面積232方呎，連286方呎平台，成交價687.9萬元，呎價約29,651元。

至於該盤昨日(4)再售出2伙，分別為A220F室及22F室，實用面積377方呎，成交價771.1萬及771.8萬元，呎價各約20,454元及20,472元。全盤迄今售出87伙，套現約6.22億元。

「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。

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