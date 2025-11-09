高追入市難望翻身！葵涌、九龍城單幢私樓業主止蝕斬纜 最傷貶值逾20%｜二手樓成交

二手交投氣氛向好，部分在數年前樓價高位時入市的業主，亦決定忍痛止蝕斬纜。其中葵涌豐寓一個兩房單位7年間樓價蒸發近15%，而九龍城䁱薈一房5年間轉售帳面跌價超過20%。
區內客558萬購葵涌豐寓兩房
利嘉閣地產青衣區高級分區董事陳志傑稱，葵涌豐寓低層G室，實用面積約397方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，外望開揚景。
陳志傑透露，新買家為區內客，因鍾情該區生活便利，早前透過利嘉閣真盤源平台尋覓同區兩房單位，見上址放盤，即聯絡代理。客人認為屋苑樓齡較新，近港鐵站，加上單位間隔實用，即落實洽購。原叫價595萬元，議價後減價37萬元或約6.2%，以558萬元沽出，呎價約14,055元。
據悉，原業主在2018年以約655.4萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕97.4萬元或約14.9%離場。資料顯示，豐寓位於下葵涌興芳路178號，2018年入伙，屬單幢式物業，提供136伙。
即睇葵涌豐寓放盤 (House730)
投資客低市價入手九龍城䁱薈連租約一房
利嘉閣地產中九龍傲雲峰分行助理分區經理劉蜀永指，九龍城䁱薈中低層B室，實用面積約253方呎，採一房連開放式廚房間隔，外望開揚景。
劉蜀永續指，新買家為外區投資客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上址屬獨家放盤，即相約代理睇樓。客人見單位現時租金回報已不俗，睇好未來租值更佳，加上認為區內發展前景理想，遂扑鎚洽購。原開價450萬元，議價後減價65萬元或約14.4%，以低市價385萬元連租約沽出，呎價約15,217元。按目前市值租金約1.6萬元計算，料新租客可享約5厘租金回報。
據悉，原業主於2020年以約490萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失105萬元或約21.4%離場。劉蜀永補充，該屋苑目前約有22個單位放盤，最低入場費由350萬元起。