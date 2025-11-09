高追入市難望翻身！葵涌、九龍城單幢私樓業主止蝕斬纜 最傷貶值逾20%｜二手樓成交

二手交投氣氛向好，部分在數年前樓價高位時入市的業主，亦決定忍痛止蝕斬纜。其中葵涌豐寓一個兩房單位7年間樓價蒸發近15%，而九龍城䁱薈一房5年間轉售帳面跌價超過20%。

區內客 558 萬購葵涌豐寓兩房

利嘉閣地產青衣區高級分區董事陳志傑稱，葵涌豐寓低層G室，實用面積約397方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，外望開揚景。

陳志傑透露，新買家為區內客，因鍾情該區生活便利，早前透過利嘉閣真盤源平台尋覓同區兩房單位，見上址放盤，即聯絡代理。客人認為屋苑樓齡較新，近港鐵站，加上單位間隔實用，即落實洽購。原叫價595萬元，議價後減價37萬元或約6.2%，以558萬元沽出，呎價約14,055元。