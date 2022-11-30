鬥快散貨｜大橋將通車 康城接連蝕讓

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車在即，日出康城二手交投暢旺。(資料圖片)

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車在即，日出康城二手交投暢旺，惟本月錄得多宗二手蝕讓成交，其中日出康城4期晉海本月5宗買賣全數損手離場。最新有兩房戶累減155萬元沽出，計及使費，持貨4年至少蝕130萬元離場。

中原黃仕斌表示，晉海II第3B座高層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，向西北。原叫價900萬元，最終累減155萬元，至745萬元沽出，呎價約15,173元。原業主2018年7月以837萬元入市，持貨約4年，帳面虧損92萬元，計及使費料實蝕超過130萬元。

黃仕斌認為，目前經濟差、後市未明的心態影響更大，而準買家「攞住新成交價去鋤業主」，令業主擴大議價空間促成交易。他透露，晉海個別業主正以蝕讓價放售，如1A座中高層A室，四房間隔，現叫價1,390萬元放售，按原業主2017年1,585萬買入價計，已帳蝕195萬元。