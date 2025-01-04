鰂魚涌康怡花園連錄成交 長情業主狠劈202萬沽三房｜藍籌屋苑

不少用家趕於年前入市打造安樂窩，藍籌屋苑之一鰂魚涌康怡花園連錄成交個案。利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，康怡花園D座中層8室，實用面積約596方呎，三房間隔，外望開揚會所景觀。原叫價890萬元，經誠意洽商後最終累減202萬元或約22.7%，至688萬元成交，呎價約11,544元。 吳玉蘭透露，新買家為區內分支家庭客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。買家心儀單位間隔合用，景觀開揚，放售價格吸引，加上屋苑附近環境旺中帶靜，睇樓後即與業主進行洽購。 據悉，原業主早於1986年以約43.92萬元買入單位，持貨達39年，現轉售帳面獲利約644.08萬元，單位期內大幅升值約14.7倍。她補充，該屋苑現時有約300個放盤，入場費由約595萬元起。