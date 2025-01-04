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2025-01-04 21:30:00

鰂魚涌康怡花園連錄成交 長情業主狠劈202萬沽三房｜藍籌屋苑

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鰂魚涌康怡花園連錄成交 長情業主狠劈202萬沽三房｜藍籌屋苑

鰂魚涌康怡花園連錄成交 長情業主狠劈202萬沽三房｜藍籌屋苑

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不少用家趕於年前入市打造安樂窩，藍籌屋苑之一鰂魚涌康怡花園連錄成交個案。利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，康怡花園D座中層8室，實用面積約596方呎，三房間隔，外望開揚會所景觀。原叫價890萬元，經誠意洽商後最終累減202萬元或約22.7%，至688萬元成交，呎價約11,544元。吳玉蘭透露，新買家為區內分支家庭客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。買家心儀單位間隔合用，景觀開揚，放售價格吸引，加上屋苑附近環境旺中帶靜，睇樓後即與業主進行洽購。據悉，原業主早於1986年以約43.92萬元買入單位，持貨達39年，現轉售帳面獲利約644.08萬元，單位期內大幅升值約14.7倍。她補充，該屋苑現時有約300個放盤，入場費由約595萬元起。

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藍籌屋苑之一鰂魚涌康怡花園連錄成交個案。

藍籌屋苑之一鰂魚涌康怡花園連錄成交個案。(資料圖片)

高層兩房620萬成交

另外，中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園Q座高層11室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望開揚樓景。

楊文傑稱，原叫價650萬元，最後減價30萬元或約4.6%，以620萬元成交，呎價約13,305元。

據了解，原業主於2010年以415萬元購入單位，持貨約15年，是次沽出帳面獲利205萬元，單位期內升值約49.4%

即睇鰂魚涌康怡花園放盤(HOUSE730)

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