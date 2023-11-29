熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-29 18:50:00

鰂魚涌康蕙花園企裝三房則王 附大量新淨傢俬 ｜有樓睇

分享：
全屋裝修雅緻新淨，其中客廳設有不少置物層架。

全屋裝修雅緻新淨，其中客廳設有不少置物層架。

鄰近港鐵太古站的康蕙花園，共由2座住宅物業組成，提供504伙單位，實用面積介乎423604方呎。由於區內交通及生活配套完善，屋苑單位實用度亦高，有近八成實用率，故不乏用家歡迎。現時屋苑有一伙三房「則王」單位放盤，內附不少實用新淨的訂製傢俬，可節省大筆裝修費，亦方便新買家快速入伙居住。

廚房以磨砂玻璃趟門作分隔，有助增加視覺空間感。 玄關設有置頂鞋櫃及儲物頗，旁為趟門設計的廚房，設計美觀實用。 睡房有大量收納空間，十分實用。 其中一間睡房為兒童房，設有上下架組合睡床，相當新淨。 單位有大量收納衣櫃，全部簇新企理。 廚房配套齊全新淨。 水泥灰色的浴室，企理實用。 康蕙花園鄰近藍籌屋苑太古城，日常交通及生活配套完善。(資料圖片)

全屋收納櫃超多

上述放盤單位為康蕙花園 1座低層F室 ，實用面積524方 呎，採三房間隔，叫價780萬元，平均實用呎價14,885元。單位座向北面，景觀以樓景為主，但間隔十分四正實用，加上有高達78%實用率，屬典型的廳大房大格局。全屋最大賣點是附有大量新淨訂製傢俬，由玄關位的儲物櫃、大廳的收納層架，以至3間睡房內各自設有置頂大衣櫃連睡床等，全部都保養得宜，十分實用。此外，廚房配套不單簇新，並以磨砂玻璃趟門作分隔，加強了大廳的視覺空間感，設計亦更顯時尚。

放盤單位資料

物業名稱：康蕙花園 
地址：鰂魚涌祐民街38
發展商：恒隆地產
樓齡：27
放盤單位：1座低層F室  (物業編號：DDE915)
叫價：780萬元 (參考市值租金約19,500元)
實用面積：524 方呎 / @14,885
建築面積：675 方呎 / @11,555
間隔：三房
VR睇樓：https://bit.ly/3sZWf57
查詢電話：6029 9605 (中原地產 梁先生)
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受