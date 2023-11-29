鰂魚涌康蕙花園企裝三房則王 附大量新淨傢俬 ｜有樓睇

鄰近港鐵太古站的康蕙花園，共由2座住宅物業組成，提供504伙單位，實用面積介乎423至604方呎。由於區內交通及生活配套完善，屋苑單位實用度亦高，有近八成實用率，故不乏用家歡迎。現時屋苑有一伙三房「則王」單位放盤，內附不少實用新淨的訂製傢俬，可節省大筆裝修費，亦方便新買家快速入伙居住。

全屋收納櫃超多

上述放盤單位為康蕙花園 1座低層F室 ，實用面積524方 呎，採三房間隔，叫價780萬元，平均實用呎價14,885元。單位座向北面，景觀以樓景為主，但間隔十分四正實用，加上有高達78%實用率，屬典型的廳大房大格局。全屋最大賣點是附有大量新淨訂製傢俬，由玄關位的儲物櫃、大廳的收納層架，以至3間睡房內各自設有置頂大衣櫃連睡床等，全部都保養得宜，十分實用。此外，廚房配套不單簇新，並以磨砂玻璃趟門作分隔，加強了大廳的視覺空間感，設計亦更顯時尚。