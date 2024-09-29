鰂魚涌業主連環損手出貨 太古城7年蒸發243萬 南豐新邨「三房賣兩房價」(有圖)｜二手蝕讓

減息後樓市交投氣氛好轉，惟部分業主主趁勢減價沽貨套現，市場不乏低價或蝕讓成交。鰂魚涌太古城及南豐新邨均錄業主損手沽貨個案，其中太古城三房7年間帳面貶值達243萬元。 中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運說，太古城本周末錄得一宗成交，單位為太古城南山閣高層D室，實用面積約689方呎，三房間隔，坐向東南，享開揚市景及山景，有雅致裝修，日前議價後終以865萬元易手，呎價約12,554元。 據悉，原業主於2017年以1,108萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕243萬元，物業期內貶值約21.9%。趙鴻運表示，太古城本月累錄約12宗買賣，平均實用呎價約12,792元水平。

⇊太古城南山閣高層 D 室⇊