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地產
2024-09-29 20:36:18

鰂魚涌業主連環損手出貨 太古城7年蒸發243萬 南豐新邨「三房賣兩房價」(有圖)｜二手蝕讓

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鰂魚涌業主連環損手出貨 太古城7年蒸發243萬 南豐新邨「三房賣兩房價」(有圖)｜二手蝕讓

鰂魚涌業主連環損手出貨 太古城7年蒸發243萬 南豐新邨「三房賣兩房價」(有圖)｜二手蝕讓

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減息後樓市交投氣氛好轉，惟部分業主主趁勢減價沽貨套現，市場不乏低價或蝕讓成交。鰂魚涌太古城及南豐新邨均錄業主損手沽貨個案，其中太古城三房7年間帳面貶值達243萬元。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運說，太古城本周末錄得一宗成交，單位為太古城南山閣高層D室，實用面積約689方呎，三房間隔，坐向東南，享開揚市景及山景，有雅致裝修，日前議價後終以865萬元易手，呎價約12,554元。

據悉，原業主於2017年以1,108萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕243萬元，物業期內貶值約21.9%。趙鴻運表示，太古城本月累錄約12宗買賣，平均實用呎價約12,792元水平。

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⇊太古城南山閣高層D室⇊

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南豐新邨三房賣478 見同類戶新低

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，南豐新邨5座低層D室，實用面積約516方呎，三房間隔。原開價530萬元，最後減價52萬元或約9.8%，至478萬元易手，跌穿「5球」關口，造價屬同類型單位新低，呎價約9,264元。

參考屋苑近期兩房單位成交價介乎400萬至500萬元，可謂是「三房賣兩房價」。據了解，原業主於2014年以510萬元買入單位，持貨約10年，現轉售帳面損失32萬元，物業期內跌價約6.3%

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翻查資料，同類型單位對上二手成交為1座低層D室，實用面積同約516方呎，本月以525萬元成交，呎價約10,174元。

即睇鰂魚涌太古城放盤 (House730)

即睇鰂魚涌南豐新邨放盤 (House730)

鰂魚涌業主連環損手出貨 太古城7年蒸發243萬 南豐新邨「三房賣兩房價」(有圖)｜二手蝕讓

南豐新邨三房最新以478萬元易手，造價屬同類型單位新低。(資料圖片)