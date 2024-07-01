鰂魚涌舊樓超實用兩房 附全新裝修 即買即住 3分鐘到港鐵站｜有樓睇

港島區鰂魚涌有不少舊樓，除了位置便利，單位間隔亦普遍闊落實用，對用家來說可謂極具吸引力。距離港鐵鰂魚涌站只有約3分鐘步程的單幢物業麗都大廈，雖然樓齡已有66年，惟大廈單位實用率極高，居住空間感闊落，加上是次推介的兩房單位已進行全面翻新工程，裝修討好實用，可以大慳一筆裝修費，即買即入住。

市租約 1.9 萬 回報近 4 厘 上述放盤為麗都大廈高層E室，實用面積645方呎，採兩房設計，另有一個工人房，但亦可改作睡房，單位最新以600萬元放盤，平均每呎叫價9,302元。單位最大賣點是附有全新裝修，以柔和的淺灰和白色為主調，用色簡約討好，只需添置傢俬和電器便可入住。若打算買入單位作長線投資用途，以單位目前市值租金約19,000元，並以成交價600萬元計，料新買家可享租金回報約有3.8厘，回報不俗。

另外，麗都大廈交投向來不多，大廈對上一宗成交要追溯至2022年1月，成交單位為高層F室，實用面積有770方呎，當時以700萬元沽出，平均呎價9,091元。