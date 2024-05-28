鰂魚涌「八按」銀主盤2500萬獲承接 呎價僅1.8萬 樓價貶值近7球｜二手蝕讓

新盤搶去樓市焦點及購買力，二手市場陷於捱打局面，有部分銀主不惜大幅劈價出貨。鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES有1伙「八按」銀主盤，最新狠劈四成，至2,500萬元終獲承接，樓價9年間蒸發近700萬元。

市場消息指，MOUNT PARKER RESIDENCES中層C室，實用面積約1,353方呎，四房間隔，早前淪為銀主盤。原叫價4,180萬元，其後曾下調至2,800萬元，惟仍無人問津，近日終以2,500萬元沽出，累減1,680萬元或約40.2%，呎價約18,477元。據代理資料顯示，屋苑錄得的11宗二手成交中，呎價介乎19,930元至30,534元，即是次成交呎價創屋苑新低。