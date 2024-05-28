鰂魚涌「八按」銀主盤2500萬獲承接 呎價僅1.8萬 樓價貶值近7球｜二手蝕讓

新盤搶去樓市焦點及購買力，二手市場陷於捱打局面，有部分銀主不惜大幅劈價出貨。鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES有1伙「八按」銀主盤，最新狠劈四成，至2,500萬元終獲承接，樓價9年間蒸發近700萬元。
市場消息指，MOUNT PARKER RESIDENCES中層C室，實用面積約1,353方呎，四房間隔，早前淪為銀主盤。原叫價4,180萬元，其後曾下調至2,800萬元，惟仍無人問津，近日終以2,500萬元沽出，累減1,680萬元或約40.2%，呎價約18,477元。據代理資料顯示，屋苑錄得的11宗二手成交中，呎價介乎19,930元至30,534元，即是次成交呎價創屋苑新低。
至少8度抵押單位 最多承借2760萬貸款
資料顯示，原業主於2015年以3,194.2萬元一手買入單位，持貨期間曾8度抵押單位借貸，包括去年5月向財務公司承借一筆2,760萬元的貸款；其後單位因未能償還欠債而淪為銀主盤。銀主現以低價沽貨，成交價較當年貶值694.2萬元，9年間樓價貶值約21.7%。
極高層特色戶3月勁蝕5925萬沽
翻查資料，MOUNT PARKER RESIDENCES今年3月、即樓市全面撤辣後錄得一宗巨額蝕讓成交，一個極高層特色戶，實用面積約2,697方呎，連188方呎平台，四房雙套間隔，以7,950萬元沽出，呎價約29,477元。原業主於2016年以1.3875億元一手購入單位，持貨約8年，物業期內帳面貶值5,925萬元或42.7%。
MOUNT PARKER RESIDENCES位於康怡西灣臺1號，2013年12月入伙，樓齡超過10年，提供92伙，單位實用面積介乎1,242至3,504方呎。